Sabriye Şengül "Yüzümün halini görüp korkmayın" dedi son halini paylaştı görenler inanamadı! Survivor sonrası bambaşka biri olan Sabriye...

Milli sporcu Sabriye Şengül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla ağızları açık bıraktı... Son dönemde sık sık değişimiyle gündeme gelen MMA dövüşçüsü Sabriye Şengül, önceki akşam Tayland'da, Keri Taylor Melendez ile karşı karşıya geldi ancak işler hiç istediği gibi gitmedi. Rakibine mağlup olan Şengül, mağlubiyetin ardından rakibini tebrik etmeyerek tepki çekerken sonrasında son halini Instagram hesabından paylaştı.