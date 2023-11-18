PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Eşi Kenan Tosun ve arkadaşı Ümran Seyhan'ın ihanetiyle sarsılan Serpil Tosun'dan manidar sözler! Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, geçen haftalarda Nişantaşı'nda kameralara yansımış ve ikilinin yasak aşkı ifşa olmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan gelmiş, Tosun sosyal medya hesabında imalı paylaşımlarla bulunmuştu. Serpil Tosun'un imalı paylaşımları devam ediyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 11:56 Güncelleme 18 Kasım 2023, 12:11
Eşi Kenan Tosun ve arkadaşı Ümran Seyhan’ın ihanetiyle sarsılan Serpil Tosun’dan manidar sözler! Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun 1

Magazin dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan oyuncu Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan'ın yasak aşkıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Eşi Kenan Tosun ve arkadaşı Ümran Seyhan’ın ihanetiyle sarsılan Serpil Tosun’dan manidar sözler! Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun 2

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, geçen haftalarda Nişantaşı'nda erkek arkadaşıyla kameralara yansıdı. Kısa bir süre sonra Seyhan'ın yanındaki kişinin ünlü oyuncu Cansu Tosun'un evli babası olduğu ortaya çıktı.

Eşi Kenan Tosun ve arkadaşı Ümran Seyhan’ın ihanetiyle sarsılan Serpil Tosun’dan manidar sözler! Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun 3

Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan gelmişti.

SON DAKİKA