Teknede siyah bikinisiyle sere serpe uzandı! İrem Sak'tan tatil pozu! Duru güzelliğiyle büyüledi Herkes sevgilisini sordu 'Furkan'a ne oldu?'
Dizi ve film çekimlerine ara verilirken ünlü oyuncular hemen tatile koştu. Yazın keyfini Ege bölgesinde çıkartan ünlülerden paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Birbirinden güzel pozlar ortaya çıkarken en çok konuşulan ünlü isimler gündeme geliyor. Bu noktada dikkat çeken isimlerden biri de İrem Sak oldu.
22.07.2022 09:24 - Son Güncelleme: 22.07.2022 09:24
Bir süredir milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşayan ünlü oyuncu İrem Sak tek başına tatilin keyfini çıkardı. Bu yaz yönünü Ege'ye çeviren güzel oyuncu sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Özellikle teknedeki pozu olay oldu. Siyah bikinisiyle sere serpe uzanan Sak'a gelen ilk yorum 'Furkan nerede?' oldu. İşte İnstagram hesabından paylaştığı tatil fotoğrafları ve hayranlarının yaptığı yorumlar...
Sosyal medyayı etkin kullanan İrem Sak, yaptığı paylaşımlarda ironik göndermeleriyle de çok güldürüyor.