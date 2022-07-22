Teknede siyah bikinisiyle sere serpe uzandı! İrem Sak’tan tatil pozu! Duru güzelliğiyle büyüledi Herkes sevgilisini sordu ’Furkan’a ne oldu?’

Bir süredir milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşayan ünlü oyuncu İrem Sak tek başına tatilin keyfini çıkardı. Bu yaz yönünü Ege'ye çeviren güzel oyuncu sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Özellikle teknedeki pozu olay oldu. Siyah bikinisiyle sere serpe uzanan Sak'a gelen ilk yorum 'Furkan nerede?' oldu. İşte İnstagram hesabından paylaştığı tatil fotoğrafları ve hayranlarının yaptığı yorumlar...