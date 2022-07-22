Berk Oktay ile evlilik arifesindeydi! ’Oturduğunuz yerden...’ Düğününü erteleyen Yıldız Çağrı Atiksoy’dan takipçisine sert yanıt!

Uzun bir süredir mutlu bir birliktelikleri olan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti düğünlerini erteledi. Ünlü çift yakın zamanda ailelerinden kayıplar verdiği için böyle bir karar alma ihtiyacı duyduklarını dile getirdi. Geçtiğimiz Şubat ayında nişanlanan çift Eylül ayında evlenmeyi planlıyordu. Yıldız Çağrı Atiksoy son olarak sosyal medya hesabından bir takipçisinin kendisine yönelttiği 'Evlenmek için neyi bekliyorsunuz?' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.