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Haberler Magazin Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas'ın yıldızıydı! Yeşilçam'ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’ya yıllar acımamış bakın şimdi ne halde...

Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas'ın yıldızıydı! Yeşilçam'ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’ya yıllar acımamış bakın şimdi ne halde...

Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas'ın yıldızıydı! Yeşilçam'ın ela gözlü güzeli olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pembe Mutlu, yıllar sonra gündeme geldi. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi, Kanlı Nigar gibi unutulmaz filmlerde rol alan oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Son haliyle hayranlarını şaşırtan Mutlu için "Yıllar acımamış", "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı. İşte Kanlı Nigar'ın sakındığı kızı, Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali...

25.10.2021 18:19 - Son Güncelleme: 25.10.2021 18:19
Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas’ın yıldızıydı! Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’ya yıllar acımamış bakın şimdi ne halde...

Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi, Kanlı Nigar gibi Yeşilçam'a damga vuran filmlerde rol alan ve ela gözleriyle hafızalara kazınan Pembe Mutlu'ya yıllar sonra gündeme geldi.

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Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas’ın yıldızıydı! Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’ya yıllar acımamış bakın şimdi ne halde...

Şimdilerde 66 yaşında olan oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Son haliyle hayranlarını şaşırtan Mutlu için "Yıllar acımamış", "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı.

Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas’ın yıldızıydı! Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’ya yıllar acımamış bakın şimdi ne halde...

İşte başta Pembe Mutlu olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas’ın yıldızıydı! Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’ya yıllar acımamış bakın şimdi ne halde...

Hülya Koçyiğit

Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas’ın yıldızıydı! Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu’ya yıllar acımamış bakın şimdi ne halde...

Perihan Savaş

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