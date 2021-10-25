Yaptırdığı estetikle gündem, cüretkar pozuyla olay oldu! Songül Karlı süper minisi ve derin göğüs dekoltesiyle ortalığı yaktı kavurdu
Yaptırdığı estetikle gündem, cüretkar pozuyla olay oldu! Gelinim Mutfakta programıyla ekranlara dönen ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, Seda Sayan ve Serap Paköz gibi ünlü isimlerin de yaptırdığı Fransız askısı modasına uydu. Yüzünü gerdiren ünlü şarkıcı, son haliyle magazin gündemine bomba gibi düşerken sosyal medyada oldukça iddialı bir paylaşımda bulundu. Dekolteli, mini siyah elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Karlı, adeta sosyal medyayı salladı. Paylaşımının altına manidar bir not da düşen Karlı, fit hali de dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Kim der bir çocuk annesi" yorumunda bulundu. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
25.10.2021 20:29
- Son Güncelleme: 25.10.2021 20:29
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve hemen hemen her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başaran Songül Karlı son olarak yüzüne Fransız askısı yaptırarak gündem oldu.