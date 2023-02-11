Merve Boluğur soluğu Hatay Antakya deprem bölgesinde aldı acı haberi böyle paylaştı: "Bütün binayı kazdılar ama hala ulaşamadılar"
Merve Boluğur soluğu Hatay Antakya deprem bölgesinde aldı. Pazartesi günü Kahramanmaraş merkez üssü meydana gele 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde ünlü isimlerin de sevdikleri enkaz altnda kaldı. Kiminden kurtarılma haberi gelirken kimi ise kaahreden bilgileri paylaştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur da arkadaşı için Hatay'a koştu. İşte Merve Boluğur'un Instagram paylaşımı...
11.02.2023 09:49 - Son Güncelleme: 11.02.2023 09:57
"BÜTÜN BİNAYI KAZDILAR AMA HALA ULAŞAMADILAR"
Merve Boluğur soluğu Hatay Antakya deprem bölgesinde aldı, acı haberi böyle paylaştı...
Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Hatay Antakya deprem bölgesine koşan Merve Boluğur, enkaz altındaki arkadaşı Haydar'dan gelecek güzel haberi bekliyor.