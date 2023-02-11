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Haberler Magazin Merve Boluğur soluğu Hatay Antakya deprem bölgesinde aldı acı haberi böyle paylaştı: "Bütün binayı kazdılar ama hala ulaşamadılar"

Merve Boluğur soluğu Hatay Antakya deprem bölgesinde aldı acı haberi böyle paylaştı: "Bütün binayı kazdılar ama hala ulaşamadılar"

Merve Boluğur soluğu Hatay Antakya deprem bölgesinde aldı. Pazartesi günü Kahramanmaraş merkez üssü meydana gele 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde ünlü isimlerin de sevdikleri enkaz altnda kaldı. Kiminden kurtarılma haberi gelirken kimi ise kaahreden bilgileri paylaştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur da arkadaşı için Hatay'a koştu. İşte Merve Boluğur'un Instagram paylaşımı...

11.02.2023 09:49 - Son Güncelleme: 11.02.2023 09:57
Merve Boluğur soluğu Hatay Antakya deprem bölgesinde aldı acı haberi böyle paylaştı: Bütün binayı kazdılar ama hala ulaşamadılar

"BÜTÜN BİNAYI KAZDILAR AMA HALA ULAŞAMADILAR"

Merve Boluğur soluğu Hatay Antakya deprem bölgesinde aldı, acı haberi böyle paylaştı...

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Merve Boluğur soluğu Hatay Antakya deprem bölgesinde aldı acı haberi böyle paylaştı: Bütün binayı kazdılar ama hala ulaşamadılar

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Merve Boluğur soluğu Hatay Antakya deprem bölgesinde aldı acı haberi böyle paylaştı: Bütün binayı kazdılar ama hala ulaşamadılar

Arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde 10 ilde toplam can kaybı 20 bin 665'e yükseldi. Yaralı sayısı 80 bin 52, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı. Enkaz altında kalanların sayısına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Merve Boluğur soluğu Hatay Antakya deprem bölgesinde aldı acı haberi böyle paylaştı: Bütün binayı kazdılar ama hala ulaşamadılar

Kahreden depremin ardından ünlülerden de acı haberler geldi. Kiminin ailesi kiminin arkadaşı enkaz altında kaldı.

Merve Boluğur soluğu Hatay Antakya deprem bölgesinde aldı acı haberi böyle paylaştı: Bütün binayı kazdılar ama hala ulaşamadılar

O isimlerden biri de Merve Boluğur...

Merve Boluğur soluğu Hatay Antakya deprem bölgesinde aldı acı haberi böyle paylaştı: Bütün binayı kazdılar ama hala ulaşamadılar

Hatay Antakya deprem bölgesine koşan Merve Boluğur, enkaz altındaki arkadaşı Haydar'dan gelecek güzel haberi bekliyor.

Merve Boluğur soluğu Hatay Antakya deprem bölgesinde aldı acı haberi böyle paylaştı: Bütün binayı kazdılar ama hala ulaşamadılar

İşte "Bütün binayı kazdılar ama hala ulaşamadılar" diyen Merve Boluğur'un o paylaşımı...

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