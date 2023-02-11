Merve Boluğur soluğu Hatay Antakya deprem bölgesinde aldı acı haberi böyle paylaştı: "Bütün binayı kazdılar ama hala ulaşamadılar"

Arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde 10 ilde toplam can kaybı 20 bin 665'e yükseldi. Yaralı sayısı 80 bin 52, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı. Enkaz altında kalanların sayısına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.