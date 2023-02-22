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Haberler Magazin Tek kelimeyle aymazlık "250 TL'ye köfte yerseniz depremzedelere yardım yapılacak!" Bu aymazlığa Hatice Şendil sessiz kalamadı

Tek kelimeyle aymazlık "250 TL'ye köfte yerseniz depremzedelere yardım yapılacak!" Bu aymazlığa Hatice Şendil sessiz kalamadı

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem tüm ülkeyi yasa boğdu. Ardından Hatay'da yaşanan deprem acıyı perçinlendi. Bir yanda tüm Türkiye kayıplarının yasını tutarken bir yandan da depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bir çok kuruluş, yardım kampanyaları düzenliyor ancak bazılarından yüz kızartan fırsatçılık hamleleri geliyor. Onlardan biri de İstanbul'da şubesi olan bir işletmeye ait. O işletmeni dalga geçer gibi sözde yardım kampanyasına ünlü oyuncu Hatice Şendil'den tepki gecikmedi.

22.02.2023 09:44 - Son Güncelleme: 22.02.2023 09:47
Tek kelimeyle aymazlık 250 TL’ye köfte yerseniz depremzedelere yardım yapılacak! Bu aymazlığa Hatice Şendil sessiz kalamadı

İstanbul'un gözde mekanlarından biri olan Soho House'un depremzedeler içi düzenlediği yardım kampanyası sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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Tek kelimeyle aymazlık 250 TL’ye köfte yerseniz depremzedelere yardım yapılacak! Bu aymazlığa Hatice Şendil sessiz kalamadı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler ardından önceki gün Hatay'da yaşanan 2 deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Tek kelimeyle aymazlık 250 TL’ye köfte yerseniz depremzedelere yardım yapılacak! Bu aymazlığa Hatice Şendil sessiz kalamadı

Türkiye, 40 binden fazla vatandaşını kaybetti ve büyük bir yıkın yaşandı.

Tek kelimeyle aymazlık 250 TL’ye köfte yerseniz depremzedelere yardım yapılacak! Bu aymazlığa Hatice Şendil sessiz kalamadı

Büyük can ve mal kaybına neden olan ve 11 ilde etkili olan depremler sonrasında bölgeye Türkiye'nin hatta dünyanın birçok yerinden yardımlar yapıldı.

Tek kelimeyle aymazlık 250 TL’ye köfte yerseniz depremzedelere yardım yapılacak! Bu aymazlığa Hatice Şendil sessiz kalamadı

Bir çok kurum, kuruluş, ünlü insan ya da işletme de deprem bölgesine yardım için kolları sıvarken bazı fırsatçılar yüzleri kızarmadan yine yapacağını yaptı.

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