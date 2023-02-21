Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik 'amcam enkaz altında kaldı lütfen acil yardım" demişti! Yeni paylaşım geldi: "Benim amcam değil..."

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremler, Hatay'da büyük hasara neden oldu. Birçok binanın yıkıldığı Hatay'da dün akşamsaat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.