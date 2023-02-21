Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik 'amcam enkaz altında kaldı lütfen acil yardım" demişti! Yeni paylaşım geldi: "Benim amcam değil..."
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik 'amcam enkaz altında kaldı lütfen acil yardım" demişti! Ünlü oyuncudan yeni paylaşım geldi. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından dün Hatay'dan üzen haber geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu. Yeni depremin ardından Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
"AMCAM ENKAZ ALTINDA KALDI LÜTFEN ACİL YARDIM"
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik 'amcam enkaz altında kaldı lütfen acil yardım" demişti! Ünlü oyuncudan yeni paylaşım geldi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremler, Hatay'da büyük hasara neden oldu. Birçok binanın yıkıldığı Hatay'da dün akşamsaat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
"AMCAM ENKAZ ALTINDA"
Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik, amcasının depremlerin ardından enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istedi.
Öte yandan Oğuzhan Uğur'un paylaşımında Burcu Biricik'in yardım çağrısı paylaşımının da yer almadığı görüldü.Birçok sosyal medya kullanıcısı ise Oğuzhan Uğur'a "Sen kimsin devletcilik oynuyorsun" diyerek tepki gösterdi.