Vav TV İzle
Haberler Magazin Şeyma Subaşı'na takipçi kaybettiren paylaşımlar! Merve Boluğur'dan sonra o da tepki çekti sosyal medya: "Daha yaralar kanarken..."

Şeyma Subaşı'na takipçi kaybettiren paylaşımlar! Merve Boluğur'dan sonra o da tepki çekti sosyal medya: "Daha yaralar kanarken..."

Şeyma Subaşı'na takipçi kaybettiren paylaşımlar! Merve Boluğur'dan sonra o da tepki çekti sosyal medya, "Daha yaralar kanarken oldu mu bu paylaşımlar" , "Bu kadarı da pes artık Şeyma" yorumları geldi. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken hem yardım süreci hem de arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan depremin üzerinden henüz 2 hafta geçti. Yaralar sarılmaya başlanırken dün akşam saatlerinde Hatay merkezli 6,4 ve 5,8'lik iki büyük deprem daha oldu. Ünlüler dünyasından gelen paylaşımlar dikkat çekerken Şeyma Subaşı ve Merve Boluğur'un paylaşımları tepki çekti.

21.02.2023 10:59 - Son Güncelleme: 21.02.2023 11:15
Şeyma Subaşı’na takipçi kaybettiren paylaşımlar! Merve Boluğur’dan sonra o da tepki çekti sosyal medya: Daha yaralar kanarken...

"DAHA YARALAR KANARKEN..."

Şeyma Subaşı'na takipçi kaybettiren paylaşımlar! Merve Boluğur'dan sonra o da tepki çekti sosyal medya Şeyma'ya yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı’na takipçi kaybettiren paylaşımlar! Merve Boluğur’dan sonra o da tepki çekti sosyal medya: Daha yaralar kanarken...

Yüzyılın felaketinden her kare, her mesaj, her haber Türkiye'yi yasa boğuyor. Binlerce insanın öldüğü ve binlercesinin de enkaz altında kaldığı deprem sonrası hem devletin tüm imkanları seferber oldu hem de vatandaşlar el ele vererek büyük bir mücadele veriyor.

Şeyma Subaşı’na takipçi kaybettiren paylaşımlar! Merve Boluğur’dan sonra o da tepki çekti sosyal medya: Daha yaralar kanarken...

Tam yaralar sarılmaya başlanmışken önceki gece yeni bir felaket yaşandı. Yeni depremin ardından ünlülerden gelen paylaşımlar dikkat çekti.

Şeyma Subaşı’na takipçi kaybettiren paylaşımlar! Merve Boluğur’dan sonra o da tepki çekti sosyal medya: Daha yaralar kanarken...

Mayıs ayında sevgilisi ile evlenmeyi planlayan Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımlarına tepki gecikmedi.

Şeyma Subaşı’na takipçi kaybettiren paylaşımlar! Merve Boluğur’dan sonra o da tepki çekti sosyal medya: Daha yaralar kanarken...

Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarını görenler "Daha yaralar kanarken oldu mu bu paylaşımlar" , "Bu kadarı da pes artık Şeyma" yorumları yaptı.

SON DAKİKA