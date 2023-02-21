Şeyma Subaşı'na takipçi kaybettiren paylaşımlar! Merve Boluğur'dan sonra o da tepki çekti sosyal medya: "Daha yaralar kanarken..."
Şeyma Subaşı'na takipçi kaybettiren paylaşımlar! Merve Boluğur'dan sonra o da tepki çekti sosyal medya, "Daha yaralar kanarken oldu mu bu paylaşımlar" , "Bu kadarı da pes artık Şeyma" yorumları geldi. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken hem yardım süreci hem de arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan depremin üzerinden henüz 2 hafta geçti. Yaralar sarılmaya başlanırken dün akşam saatlerinde Hatay merkezli 6,4 ve 5,8'lik iki büyük deprem daha oldu. Ünlüler dünyasından gelen paylaşımlar dikkat çekerken Şeyma Subaşı ve Merve Boluğur'un paylaşımları tepki çekti.
21.02.2023 10:59 - Son Güncelleme: 21.02.2023 11:15
"DAHA YARALAR KANARKEN..."
Şeyma Subaşı'na takipçi kaybettiren paylaşımlar! Merve Boluğur'dan sonra o da tepki çekti sosyal medya Şeyma'ya yorum yağdı.
Mayıs ayında sevgilisi ile evlenmeyi planlayan Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımlarına tepki gecikmedi.
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarını görenler "Daha yaralar kanarken oldu mu bu paylaşımlar" , "Bu kadarı da pes artık Şeyma" yorumları yaptı.