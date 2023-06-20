Tek formülle doğum kilolarından kurtuldu! 1 yılda 12 kilo verdiren Fahriye Evcen diyeti! İşte çatır çutur yağ eritmenin yolu!

2 çocuk dünyaya getiren ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in kısa sürede eski formuna dönmesi magazin gündeminde geniş yer buldu. Evcen, 2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile evlenmişti. Çift önce 2019 yılında Karan'ı, ardından 2023 yılında da Kerem'i kucaklarına aldı. Karan'a hamile olduğu süreçte kameralara kilolu halleri ile yansıyan güzel oyuncunun dğumdan sonra hızla kilo vermesi dikkat çekti. Peki Fahriye Evcen nasıl zayıfladı? İşte 1 yılda 12 kilo verdiren Fahriye Evcen diyeti! Tek formülle doğum kilolarından kurtuldu! Çatır çutur yağ eritmenin yolu meğer...