Tek formülle doğum kilolarından kurtuldu! 1 yılda 12 kilo verdiren Fahriye Evcen diyeti! İşte çatır çutur yağ eritmenin yolu!
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, doğum kilolarını hızla vererek eski formuna geri döndü. Kilo verme yöntemi merak konusu olan Evcen, sosyal medya hesabından ardı ardına paylaştığı fotoğraflarla hayranlarının dikkatini çekti. Son dönemde ekranlardan uzak kalan ve annelik görevine odaklanan Evcen'in, kilo verme sırrı ortaya çıktı. 37 yaşındaki ünlü isim, hamilelik sürecinde aldığı kiloları hızla vermiş!
2 çocuk dünyaya getiren ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in kısa sürede eski formuna dönmesi magazin gündeminde geniş yer buldu. Evcen, 2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile evlenmişti. Çift önce 2019 yılında Karan'ı, ardından 2023 yılında da Kerem'i kucaklarına aldı. Karan'a hamile olduğu süreçte kameralara kilolu halleri ile yansıyan güzel oyuncunun dğumdan sonra hızla kilo vermesi dikkat çekti. Peki Fahriye Evcen nasıl zayıfladı? İşte 1 yılda 12 kilo verdiren Fahriye Evcen diyeti! Tek formülle doğum kilolarından kurtuldu! Çatır çutur yağ eritmenin yolu meğer...
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına almıştı. İlk kez annebaba olmanın sevincini yaşayan ikili, bebeklerini görünce mutluluktan ağlamıştı.
2017 yılında Burak Özçivit'le nikah masasına oturan güzel oyuncu ikinci bebeğini de 2023 yılında dünyaya getirdi. İstanbul'daki özel bir hastanede doğum yapan oyuncu bebeğine "Kerem" adını verdi.
O GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULMUŞTU!
İlk bebeğine hamileyken aldığı kilolarla çok konuşulan Fahriye Evcen, doğumdan sonra eski formuna kısa sürede dönmüştü. Nasıl zayıfladığıyla ilgili konuşan Evcen, "Özel bir diyet uygulamadım. Karan'ın peşinde koştururken kilo verdim" demişti.
Peki, birçok ismin aksine kendini yormadan doğum kilolarından kurtulan Fahriye Evcen'in bu süreçte beslenme düzeni nasıl oldu?