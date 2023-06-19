2 yıl önce düşük yapmıştı... Şeyma Subaşı'nın eşi Meedo kucağında bebekle ortaya çıkınca olanlar oldu: "İyi ki doğdun güneş ışığımız"

Geçtiğimiz günlerde eşinin doğum gününü kutlayan ve yaptırdığı pasta ile ti'ye alınan Şeyma Subaşı'na sosyal medyada, "Salatalık neden?", "Ne biçim pasta", "Ya çocuk pastası gibi bu ne?", "Pasta dışında her şey ok" yorumları yapılmıştı.