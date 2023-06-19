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Haberler Magazin 2 yıl önce düşük yapmıştı... Şeyma Subaşı'nın eşi Meedo kucağında bebekle ortaya çıkınca olanlar oldu: "İyi ki doğdun güneş ışığımız"

2 yıl önce düşük yapmıştı... Şeyma Subaşı'nın eşi Meedo kucağında bebekle ortaya çıkınca olanlar oldu: "İyi ki doğdun güneş ışığımız"

2 yıl önce düşük yapmıştı... Şeyma Subaşı'nın eşi Meedo kucağında bebekle ortaya çıktı. Birçok kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı 2. evliliğiyle gündemden düşmüyor. Bir ay önce evlendiği eşi Meedo'nun doğum gününü kutlayan Şeyma Subaşı'nın ardından bir başka kutlama daha dikkat çekti. O kutlamada Meedo'nun kucağında yeğeniyle geçirdiği güzel anlar yer alıyordu. Ancak Mohammed Alsaloussi'nin kardeşinin paylaşımında dikkat çeken bir başka detay daha vardı. Hatta o detay hakkında, "Şeyma ile neden fotoğraf yok?" yorumları yapıldı.

takvim.com.tr
19.06.2023 17:54 - Son Güncelleme: 19.06.2023 18:20
2 yıl önce düşük yapmıştı... Şeyma Subaşı’nın eşi Meedo kucağında bebekle ortaya çıkınca olanlar oldu: İyi ki doğdun güneş ışığımız

"İYİ Kİ DOĞDUN GÜNEŞ IŞIĞIMIZ"

2 yıl önce düşük yapmıştı... Şeyma Subaşı'nın eşi Meedo kucağında bebekle ortaya çıkınca olanlar oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2 yıl önce düşük yapmıştı... Şeyma Subaşı’nın eşi Meedo kucağında bebekle ortaya çıkınca olanlar oldu: İyi ki doğdun güneş ışığımız

Geçtiğimiz günlerde eşinin doğum gününü kutlayan ve yaptırdığı pasta ile ti'ye alınan Şeyma Subaşı'na sosyal medyada, "Salatalık neden?", "Ne biçim pasta", "Ya çocuk pastası gibi bu ne?", "Pasta dışında her şey ok" yorumları yapılmıştı.

2 yıl önce düşük yapmıştı... Şeyma Subaşı’nın eşi Meedo kucağında bebekle ortaya çıkınca olanlar oldu: İyi ki doğdun güneş ışığımız

Günlerce konuşulan doğum gününün ardından bu kez de Meedo'un kız kardeşine ait olduğu düşünülen bir hesaptan gelen paylaşımlar dikkat çekti.

2 yıl önce düşük yapmıştı... Şeyma Subaşı’nın eşi Meedo kucağında bebekle ortaya çıkınca olanlar oldu: İyi ki doğdun güneş ışığımız

Meedo ile oğlunun sevimli hallerini paylaşan kişi, şu notu yazdı:

2 yıl önce düşük yapmıştı... Şeyma Subaşı’nın eşi Meedo kucağında bebekle ortaya çıkınca olanlar oldu: İyi ki doğdun güneş ışığımız

"İyi ki doğdun güneş ışığımız. Olduğun kişi, yaydığın sevgi ve çocuklarla kurduğun bağ için (bu onları çürütmek anlamına gelse bile) sonsuza kadar minnettarım."

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