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Demet Akalın bu kez boydan bikinili yakalandı aldığı kilolar gözden kaçmadı! Tatil hevesi de kursağında kaldı bakın neden

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları derken attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın 2012 - 2018 yılları arasında evli kaldığı eşi Okan Kurt'tan Hira adında bir kız evlat dünyaya getirdi. Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, ailesiyle birlikte tatilde. Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşıp olay yaratan Akalın, bu kez bikinili yakalandı. Aldığı kilolar gözden kaçmayan Akalın'ın tatil hevesi de kursağında kaldı. Bakın neden.

20.06.2023 08:48 - Son Güncelleme: 20.06.2023 08:48
Demet Akalın bu kez boydan bikinili yakalandı aldığı kilolar gözden kaçmadı! Tatil hevesi de kursağında kaldı bakın neden

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşan ve magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Akalın bu kez bikinili yakalandı. İşte o anlar...

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Demet Akalın bu kez boydan bikinili yakalandı aldığı kilolar gözden kaçmadı! Tatil hevesi de kursağında kaldı bakın neden

Demet Akalın Okan Kurt ile 2012- 2018 yılları arasında evli kalmıştı. İkili boşandıktan kısa bir süre sonra yeniden aynı evi paylaşmaya başlamıştı.

Demet Akalın bu kez boydan bikinili yakalandı aldığı kilolar gözden kaçmadı! Tatil hevesi de kursağında kaldı bakın neden

Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde bikinili karelerini yayınlamıştı.

Demet Akalın bu kez boydan bikinili yakalandı aldığı kilolar gözden kaçmadı! Tatil hevesi de kursağında kaldı bakın neden

Ailesiyle tatil için soluğu Bodrum'da alan Demet Akalın'ın bikinili paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

Demet Akalın bu kez boydan bikinili yakalandı aldığı kilolar gözden kaçmadı! Tatil hevesi de kursağında kaldı bakın neden

Akalın günlerde sonra bu kez bikinili yakalandı

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