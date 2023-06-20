Demet Akalın bu kez boydan bikinili yakalandı aldığı kilolar gözden kaçmadı! Tatil hevesi de kursağında kaldı bakın neden
Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları derken attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın 2012 - 2018 yılları arasında evli kaldığı eşi Okan Kurt'tan Hira adında bir kız evlat dünyaya getirdi. Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, ailesiyle birlikte tatilde. Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşıp olay yaratan Akalın, bu kez bikinili yakalandı. Aldığı kilolar gözden kaçmayan Akalın'ın tatil hevesi de kursağında kaldı. Bakın neden.
20.06.2023 08:48 - Son Güncelleme: 20.06.2023 08:48
Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşan ve magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Akalın bu kez bikinili yakalandı. İşte o anlar...
Demet Akalın Okan Kurt ile 2012- 2018 yılları arasında evli kalmıştı. İkili boşandıktan kısa bir süre sonra yeniden aynı evi paylaşmaya başlamıştı.
Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde bikinili karelerini yayınlamıştı.