Tek formülle dirhem dirhem zayıfladı! 3 ayda 10 kilo verdiren Perihan Savaş diyeti! İşte yağlarınızdan kurtulmanın yolu!

Bol bol yiyerek zayıfladığını belirten Savaş "Listem oldukça geniş. Hatta hocamın bana verdiği pek çok şeyi yiyemiyorum. En önemlisi üç beyazdan uzak duruyorum. Zaten şeker kullanmazdım. Bende insilün direnci başlamıştı, onu kırmak gerekiyordu. Ona göre bir diyet programı uyguladım. Protein ağırlık beslendim. Sebzeleri bile etli yedim. Hedefimde 3 kilo daha var" diye konuşmuştu.