64 yaşındaki Madonna entübe edilmişti! Dünyaca ünlü şarkıcının son hali ortaya çıktı! İşte New York sokaklarındaki Madonna...
24 Haziran'dan çok ciddi bir bakteriyel enfeksiyon yüzünden yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilen Madonna, entübe edilmişti. Dünyaca ünlü şarkıcının sağlık durumu hayranlarını endişelendirirken Madonna'nın menajeri ve ailesinden peş peşe açıklamalar gelmişti. Madonna cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Geçen günlerde taburcu edilen şarkıcının son hali ortaya çıktı. İşte yaşanılanlar ve Madonna'nın son hali...
10.07.2023 16:51 - Son Güncelleme: 10.07.2023 16:51
Single'ı Holiday'in piyasaya çıkmasının 40. yılında, uzun bir aradan sonra ilk kez stadyum konserleri vermeye hazırlanan Madonna'dan geçen haftalarda korkutan haber geldi.
Evinde bir anda fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Madonna'nın çok ağır bir bakteriyel enfeksiyon geçirdiği ve 24 Haziran'da yoğun bakıma alınarak entübe edildiği açıklandı.