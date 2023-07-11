Sanki hiçbir şey olmamış gibi! Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun aşk dolu anları! İhanet haberleriyle sarsılsalar da...
İfşa olan ihanet zincirinden sonra sapkın tarikat skandalı olay olmuştu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun. Aylarca magazin gündeminden düşmeyen Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu, evliliklerini devam ettirme kararı almıştı. Şimdilerde tatilde olan ikili Murat Dalkılıç'ı bıraktıktan sonra tatillerine kaldıkları yerden devam ediyor. İşte Neslihan ve Kadir'in aşk dolu tatili.
11.07.2023 08:38 - Son Güncelleme: 11.07.2023 08:38
Kadir Doğulu, geçtiğimiz aylarda gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülenmişti. Görüntülerin ardından açıklama yapan Doğulu, "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" demişti.
Neslihan Atagül de "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" demiş ve aralarında bir kriz olmadığını söylemişti.
Aldatma iddialarına kulak asmayan Neslihan ve Kadir Doğulu çiftinden, önceki gün evlilik yıl dönümlerine özel paylaşım gelmişti.