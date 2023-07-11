Sanki hiçbir şey olmamış gibi! Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu’nun aşk dolu anları! İhanet haberleriyle sarsılsalar da...

Kadir Doğulu, geçtiğimiz aylarda gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülenmişti. Görüntülerin ardından açıklama yapan Doğulu, "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" demişti.