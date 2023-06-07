Tek bir yöntemle çat diye 50 kiloya düştü! İşte çatır çatır erime formülü! Cayır cayır yağ yaktıran Ezgi Eyüboğlu diyeti!
Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek vücut hatlarını sıkılaştırmak ve formunu korumak için fitness derslerine önem verdiğini açıkladı. Yılların getirdiği değişimlere dikkat eden Eyüboğlu, vücut kompozisyonunu iyileştirmek için kaslarını daha belirgin hale getirmeye odaklanıyor. Eyüboğlu'nun fitness rutini, sadece fiziksel görünümünü iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda genel sağlığını da desteklemeyi hedefliyor. Kendi sağlığına ve formuna olan özeni, izleyicilerine de örnek olmayı amaçlıyor.
07.06.2023 12:51 - Son Güncelleme: 07.06.2023 12:51
Ezgi Eyüboğlu son röportajında kariyeri, seyahat tutkusu ve güzellik sırları hakkında ilgi çekici detayları paylaştı. Başarılı oyuncu, hem profesyonel yaşamında hem de fit formuyla dikkat çekiyor. Eyüboğlu doğal güzelliğine önem verdiğini ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsediğini açıklıyor. "Kilo problemi yaşamıyor musunuz?" sorusuna güzel oyuncu dikkat çeken bir cevap verdi.