Demet Akalın Serenay Sarıkaya'yı affetti! Ağzına geleni söylemişti çark etti o hamlesi sosyal medyada olay oldu: "Çok da umurundaydı Serenay'ın"
Demet Akalın, Serenay Sarıkaya'yı affetti! Ağzına geleni söylemişti çark etti. Akalın'ın o hamlesi olay oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve televizyondaki dizi ve programları yakından takip eden Demet Akalın attığı her adımla gündeme geliyor. Asrın felaketinin yaşandığı merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem sonrası ilk başlarda herhangi bir paylaşımda bulunmayan Sarıkaya epey eleştirilmişti. Oyuncuyu eleştirenler arasında Demet Akalın da vardı. Ardından vatandaşlardan gelen yardımların toplandığı Yenikapı'ya desteğe giden Serenay Sarıkaya'nın bu hamlesine Demet Akalın'dan gelen tepki günlerce konuşulmuştu. O dönem Serenay Sarıkaya'yı sosyal medyada takip etmeyi bırakan Demet Akalın küslüğü bitirdi.
"ÇOK DA UMURUNDAYDI SERENAY'IN"
Demet Akalın, Serenay Sarıkaya'yı affetti! Ağzına geleni söylemişti çark etti o hamlesi sosyal medyada olay oldu. Yüzyılın felaketinden her kare, her mesaj, her haber Türkiye'yi yasa boğdu. Asrın felaketi sonrası hem devletin tüm imkanları seferber oldu hem de vatandaşlar el ele vererek büyük bir mücadele verdi.
O dönem yardım çalışmalarına destek veren Demet Akalın, Serenay Sarıkaya'dan geç gelen yardım desteğine tepki gösterdi.
Serenay Sarıkaya, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından herhangi bir paylaşımda bulunmamıştı. Ünlü oyuncu, gelen tepkilerin ardından ne kadar üzgün olduğuna dair bir geçmiş olsun yazısı yayınlamıştı.
Sarıkaya, bugün vatandaşlardan gelen yardımların toplandığı Yenikapı'ya desteğe gitti. Demet Akalın, oyuncunun bu davranışı geç yapmasını eleştirerek, şu ifadelere yer vermişti: "Çok erken olmuş. Fönü de güzel Allah'tan. Bu kızdan bu kadar soğuyacağımı söyleselerdi inanmazdım. Neyse"
DEMET AKALIN VE GÜNDEME GELDİĞİ KONULAR
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sıkı takipçisi Demet Akalın programda ele alınan konular ve yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor.