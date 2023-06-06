Sinem Kobal'ın ev hali ortalığı salladı 'doğurdukça güzelleşiyor' yorumları yağdı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi olan 2 çocuk annesi Sinem...
Sinem Kobal'ın ev hali ortalığı salladı 'doğurdukça güzelleşiyor' yorumları yağdı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi olan 2 çocuk annesi Sinem Kobal Instagram paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal Lalin ve Leyla adında iki kız çocuğu dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra yeniden hem sosyal medyada hem de davetlerde boy göstermeye başladı. Doğum sonrası kilolarından hızla kurtulan Sinem Kobal peş peşe paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak doğal halini paylaşan Sinem Kobal'ın güzelliği hayran bıraktı.
Sinem Kobal'ın ev hali ortalığı salladı 'doğurdukça güzelleşiyor' yorumları yağdı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi olan 2 çocuk annesi Sinem Kobal doğal güzelliğiyle sosyal medya gündeminde.
"Hayatın ne vereceği belli olmuyor. Sinem'i öncesinde de tanırdım. Benim aşkım ilk görüşte değildi, dördüncü buluşmamızdaki sohbetimizde, o esnada, ruhtan bir çarpmaydı. 'Bir dakika ne oluyor bana, burada başka bir şey var' oldum. Aşk çoğaltan, şaşırtan, üreten, çok daha duygusallaştıran, çok daha güçlü kılan bir şey. İnandığın bir aşkın varsa karşında hiçbir şey duramaz." diyen Kenan İmirzalıoğlu açıklamalarıyla geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşmüştü.
Kızlarını kucağına aldıktan kısa bir süre sonra eskisinden daha da fit görünen Sinem Kobal son paylaşımıyla doğal güzelliğini konuşturdu.