Sinem Kobal’ın ev hali ortalığı salladı ’doğurdukça güzelleşiyor’ yorumları yağdı! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi olan 2 çocuk annesi Sinem...

"Hayatın ne vereceği belli olmuyor. Sinem'i öncesinde de tanırdım. Benim aşkım ilk görüşte değildi, dördüncü buluşmamızdaki sohbetimizde, o esnada, ruhtan bir çarpmaydı. 'Bir dakika ne oluyor bana, burada başka bir şey var' oldum. Aşk çoğaltan, şaşırtan, üreten, çok daha duygusallaştıran, çok daha güçlü kılan bir şey. İnandığın bir aşkın varsa karşında hiçbir şey duramaz." diyen Kenan İmirzalıoğlu açıklamalarıyla geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşmüştü.