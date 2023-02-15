Tek bir formülle mum gibi eridi! 4 haftada 16 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! İşte 76'dan 60'a düşme sırrı
Güzel oyuncu Açelya Akkoyun'un zayıflama sırrı merak konusu oldu. Ekranların sevilen isimlerinden birisi olan Açelya Akkoyun, son olarak Doksanlar dizisiyle ekranlara gelmişti. Akıllara Ekmek Teknesi dizisindeki Suzan karakteriyle kazınan oyuncu kilolarıyla olan mücadelesini ilk kez anlattı. Konservatuara gireceği yıllarda 86 kilo olan oyuncu seçmelerden geçemediğini söyledi.
15.02.2023 10:12 - Son Güncelleme: 15.04.2023 10:10
Mahallenin Muhtarları ve Böyle mi Olacaktı dizileriyle büyük çıkış yapan Açelya Akkoyun'un zayıflama sırrı ortaya çıktı. Mahallenin Muhtarları dizisinde 11 yıl boyunca rol alan güzel oyuncu formuyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle 90'lı yıllarda dizi furyasında yer alan Akkoyun, 1 ayda 16 kilo vererek hayallerine adım attı. 4 haftada 16 kilo veren ünlü oyuncu bunu nasıl başardığını anlattı. Ünlü oyuncunun formülü kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.