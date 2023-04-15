Renkli pozlara yorum geldi: "Maşallah güzel aileye" Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinden oğullarına doğum günü sürprizi!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin oğulları Karan'ın doğum günü partisi sosyal medyada gündem oldu. Bilindiği üzere Fahriye Evcen ocak ayında 2. bebeğini kucağına aldı. Ünlü çift oğulları Karan'ın 4. yaş günü partisinde eğlenceli pozlar paylaştı. İkinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çiftin eğlenceli pozları ve renkli görüntüleri haberimizde...