Renkli pozlara yorum geldi: "Maşallah güzel aileye" Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinden oğullarına doğum günü sürprizi!
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da başrolü üstlenen Burak Özçivit ile 2016 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen, oğulları Karan'ın 4. yaş gününü kutladı. 2 çocuk annesi Evcen'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında eğlenceli pozları dikkat çekti. İşte Karan'ın doğum gününden renkli kareler.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin oğulları Karan'ın doğum günü partisi sosyal medyada gündem oldu. Bilindiği üzere Fahriye Evcen ocak ayında 2. bebeğini kucağına aldı. Ünlü çift oğulları Karan'ın 4. yaş günü partisinde eğlenceli pozlar paylaştı. İkinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çiftin eğlenceli pozları ve renkli görüntüleri haberimizde...
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evlilikleriyle adeta düşman çatlatıyor. 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.
2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen,çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu Kerem ile yaşadı.
ATV'nin reytingleri altüst eden dizilerinden Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile güzel eşi Fahriye Evcen son olarak oğulları Karan'ın doğum gününü kutladı.