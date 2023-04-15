Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'nun düğününe Türkiye'den sadece 15 kişi davet edildi! Peki bu 15 kişi kim? Düğüne günler kala...
Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te nikah masasına oturacak. Düğüne günler kala Şeyma Subaşı'nın önce Instagram'da abonelik sistemi açması ardından aboneliğine zam yapması çok konuşulmuştu. Önceki gün bekarlığa veda partisi yapan Subaşı'nın partisi, aboneler tarafından beğenilmezken bakın, Subaşı sadece abonelere özel olan içerikleri paylaştığı için sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'i engellemişti. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da çift düğün hazırlıklarına devam ediyor. Düğün için son hazırlıklarını yapan çift organizasyon için İstanbul'dan sadce 15 kişiyi davet etti. Bu isimler kim merak konusu...
15.04.2023 08:59 - Son Güncelleme: 15.04.2023 08:59
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek olan Şeyma Subaşı, büyük bir ekiple son hazırlıklarını yapıyor.
İki gün iki gece sürecek düğününde iki farklı gelinlik giyecek olan Şeyma, önceki gün ilk gün gelinliği ile after party'de giyeceği elbiseyi teslim aldı. Bülent Cankurt köşesinde Subaşı'nın düğüne yer verdi ve İstanbul'dan sadece 15 kişinin davet edildiğini belirtti. İşte Cankurt'un köşesindeki o detay:
5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek olan Şeyma Subaşı, daha önce bekarlığa veda partisine sadece abonelerin şahitlik edeceğini duyurmuş, Şeyma Subaşı'nın bekarlığa veda partisinden paylaşımları takipçilerini tatmin etmemişti.