Tek bir formülle iki beden eridi! Şipşak 53 kiloya düşüren Merve Özbey diyeti! İşte fazla kiloları yok etme sırrı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey doğum sonrası kilolarından sağlıklı bir şekilde kurtuldu ve fit formunu geri kazandı. Özbey doğumun ardından sağlıklı bir beslenme programı ve düzenli egzersizlerle kilo verme sürecine girdi ve bu süreçte büyük bir disiplin gösterdi. Özbey'in sağlıklı beslenme programı dengeli ve protein açısından zengin bir diyeti içeriyor. Ayrıca düzenli egzersiz yaparak vücut şekillendirme çalışmalarına da önem verdi.