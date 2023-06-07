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Haberler Magazin Neslihan Atagül tatile kiminle gitti iddialar fena "Boşanma yakındır tatile de..." Kadir Doğulu'nun görüntüleri sonrası mini elbiseli dansı kafaları karıştırmıştı

Neslihan Atagül tatile kiminle gitti iddialar fena "Boşanma yakındır tatile de..." Kadir Doğulu'nun görüntüleri sonrası mini elbiseli dansı kafaları karıştırmıştı

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Her şey Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda iki kadınla sarmaş dolaş görüntülerinin ifşalanmasıyla başladı. İhanet görüntülerinin ardından bu kez Kadir Doğulu'nun Sezer Çakır'la imam nikahlı olduğu iddiası geldi. Doğulu çifti açıklamalarıyla konuyu kapatmaya çalışsa da iddiaların ardı arkası kesilmedi. Açık ilişki, ihanet, tarikat üçgeninde Neslihan Atagül geçtiğimiz günlerde bomba bir manevrayla süper minisi ve 'Çakkıdı' dansıyla ortalığı sallmıştı. Doğulu çifti hakkında yine birbirinden ilginç iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar...

07.06.2023 11:56 - Son Güncelleme: 07.06.2023 11:56
Neslihan Atagül tatile kiminle gitti iddialar fena Boşanma yakındır tatile de... Kadir Doğulu’nun görüntüleri sonrası mini elbiseli dansı kafaları karıştırmıştı

10 sene önce dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan 7 yıldır da evli olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti ihanet iddiasıyla gündeme geldi.

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Neslihan Atagül tatile kiminle gitti iddialar fena Boşanma yakındır tatile de... Kadir Doğulu’nun görüntüleri sonrası mini elbiseli dansı kafaları karıştırmıştı

Eşinin gittiği bir eğlence mekanında kadınlarla samimi görüntüleri çıkan Neslihan Atagül bir etkinliğe katılmış cesur kıyafeti ve dansıyla ortalığı sallamıştı.

Neslihan Atagül tatile kiminle gitti iddialar fena Boşanma yakındır tatile de... Kadir Doğulu’nun görüntüleri sonrası mini elbiseli dansı kafaları karıştırmıştı

Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Atagül, "Biraz dinleneceğim. Küçük bir tatil yaparım. Projeleri değerlendirme aşamasına geçeceğim" demişti.

Neslihan Atagül tatile kiminle gitti iddialar fena Boşanma yakındır tatile de... Kadir Doğulu’nun görüntüleri sonrası mini elbiseli dansı kafaları karıştırmıştı

Derin sırt dekolteli mini elbisesiyle tüm bakışları üzerinde toplayan güzel oyuncunun bu hamlesi sonrası boşanma iddiaları yeniden ortaya atılmıştı.

Neslihan Atagül tatile kiminle gitti iddialar fena Boşanma yakındır tatile de... Kadir Doğulu’nun görüntüleri sonrası mini elbiseli dansı kafaları karıştırmıştı

Her ne kadar aynı davette "Mutluyuz, keyfimiz yerinde" dese de, dansıyla kafaları karıştırmıştı.

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