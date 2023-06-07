Depremden 12 gün sonra enkazda cansız bedenine ulaşılmıştı! Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz'dan flaş karar o video çekmeye başladı
Deprem sonrası günlerce Hatay'da enkaz altında aranan Taha Duymaz'dan acı haber gelmişti. Taha Duymaz ve kardeşi Melek'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Günlerdir bir umut enkazdan sağ çıkmaları beklenen Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılması sonrası sular bir türlü durulmamış özellikle ailesi çok eleştirilmişti. Asrın felaketi sonrası yaralarını sarmaya çalışan acılı anne Meryem Duymaz'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depreme Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ile kardeşi, eniştesi, kuzeni ve halası enkaz altında kalmıştı.
Ablası Semiha Duymaz'ın kardeşlerinin enkaz altında kaldığını duyurmasının ardından CZN Burak'tan, Dilan Polat'a, Ragıp Narin'den Derya Uluğ'a kadar pek çok isim Taha Duymaz için seferber olmuştu.
Ancak ne yazık ki bir türlü beklenen o mutlu haber gelmedi. Yakın arkadaşı Ragıp Narin ardından Dilan Polat, Taha Duymaz'ın vefat ettiğini duyurmuştu.
Abla Semiha Duymaz, Taha'nın hedeflerini yazdığı görülen bilgisayar ekranını paylaşmıştı. Paylaşımına "Hayalleri vardı. Hepsi, hepsi bir anda uçtu gitti. En kötüsü hiçbir şey yapamamak" yazmıştı Fotoğrafta Taha'nın kendine aldığı notlar görünüyordu. Taha Duymaz'ın notlarında;
"Hayattaki hedeflerim
1 Eğitimimi tamamlayacağım
2 Aileme güzel bir hayat sunmak için çok çalışacağım
3 Aşçı olacağım
4 Ne olursa olsun hep iyi, dürüst bir insan olmaya çalışacağım" yazdığı ortaya çıkmıştı.