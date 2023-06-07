Depremden 12 gün sonra enkazda cansız bedenine ulaşılmıştı! Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz’dan flaş karar o video çekmeye başladı

Abla Semiha Duymaz, Taha'nın hedeflerini yazdığı görülen bilgisayar ekranını paylaşmıştı. Paylaşımına "Hayalleri vardı. Hepsi, hepsi bir anda uçtu gitti. En kötüsü hiçbir şey yapamamak" yazmıştı Fotoğrafta Taha'nın kendine aldığı notlar görünüyordu. Taha Duymaz'ın notlarında;

"Hayattaki hedeflerim

1 Eğitimimi tamamlayacağım

2 Aileme güzel bir hayat sunmak için çok çalışacağım

3 Aşçı olacağım

4 Ne olursa olsun hep iyi, dürüst bir insan olmaya çalışacağım" yazdığı ortaya çıkmıştı.