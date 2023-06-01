Tek bir formülle 38 beden oldu! İşte çatır çutur yağlarınızdan kurtulmanın yolu! 1 yılda 25 kilo verdiren Bergüzar Korel diyeti!

3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı nihayet ortaya çıktı! Hamilelik sürecindeki halleri ile magazini sallayan Korel tam 1 yılda 25 kilo verdi. Sosyal medyada son halini paylaşan ünlü isim paylaşıma "Bir yıl... -25 kilo... Üç çocuk... 40 yaş..." notunu düştü. Son zamanlarda fit görünümüyle dikkat çeken Bergüzar Korel'in tek hangi formülle zayıfladığı ise bir hayli merak edildi. İşte detaylar...