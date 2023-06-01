Tek bir formülle 38 beden oldu! İşte çatır çutur yağlarınızdan kurtulmanın yolu! 1 yılda 25 kilo verdiren Bergüzar Korel diyeti!
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kilo sorununu kökten çözmeyi başardı ve 3 çocuğa rağmen fit bir görüntüye sahip oldu. Korel'in nasıl bu kadar zayıfladığı ise herkesin merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl kilolu ve zayıf hallerini paylaşan ünlü oyuncu, tam 25 kilo verdiğini açıkladı. Bu etkileyici başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Korel'in uyguladığı diyet yöntemi ise herkesi şaşırttı. Bergüzar Korel'in kilo verme süreci, onun kararlılığını ve disiplinini ortaya koydu. İncecik bir görüntüye kavuşan Korel, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi şoke etmişti. O dönemdeki kilolu haliyle beraber paylaştığı fotoğraflar, izleyicilerini büyük bir şaşkınlığa uğratmıştı.
01.06.2023 09:06 - Son Güncelleme: 01.06.2023 09:24
3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı nihayet ortaya çıktı! Hamilelik sürecindeki halleri ile magazini sallayan Korel tam 1 yılda 25 kilo verdi. Sosyal medyada son halini paylaşan ünlü isim paylaşıma "Bir yıl... -25 kilo... Üç çocuk... 40 yaş..." notunu düştü. Son zamanlarda fit görünümüyle dikkat çeken Bergüzar Korel'in tek hangi formülle zayıfladığı ise bir hayli merak edildi. İşte detaylar...
Hamilelik sürecinde bir hayli kilo aldığı gözlemlenen Bergüzar Korel'in o halleri magazinde çok konuşulmuştu.
2009 yılında dünyaevine giren Halit Ergenç ile Bergüzar Korel çifti geçtiğimiz 2022 yılında üçüncü çocukları Leyla'yı kucaklarına almıştı.