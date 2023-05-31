2 çocuk annesi Hazal Kaya’nın son haline bakın! “Yıllık dönüşümüm” deyip yayınladı! Ali Atay’ın biricik eşi yeni imajıyla...
Meslektaşı Ali Atay ile 2019'da dünyaevine giren Hazal Kaya, aynı yıl Fikret Ali'yi gene Mart ayında da kızı Süreyya Leyla'yı kucağına aldı. 2 çocuk annesi Hazal Kaya, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, son paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. "Yıllık dönüşümüm" diyen Kaya, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun son hali kısa sürede gündem oldu. İşte Hazal Kaya'nın yeni imajı...
31.05.2023 20:49 - Son Güncelleme: 31.05.2023 20:49
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019'da dünyaevine girdi. Aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan oyuncu geçen Mart ayında ise kızı Leyla'yı dünyaya getirdi.