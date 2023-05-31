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Haberler Magazin 21 Haziran’da evlenecek olan Eda Ece’den düğün öncesi yeni imaj! Değişimi olay! "Aslı Enver sandım" Buğrahan Tuncer’in müstakbel eşi...

21 Haziran’da evlenecek olan Eda Ece’den düğün öncesi yeni imaj! Değişimi olay! "Aslı Enver sandım" Buğrahan Tuncer’in müstakbel eşi...

Oyuncu Eda Ece, 4 yıldır aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlilik kararı almış ve ünlü çiftin 20 Haziran'da nikah masasına oturacağı konuşulmuştu. Nikah tarihinin yanlış bilindiğini ve 21 Haziran'da olduğunu söyleyen Ece'den beklenmedik hamle geldi. Ünlü oyuncu, düğün öncesi imaj değiştirdi. Ece'nin son hali sosyal medyaya damga vururken oyuncu, meslektaşı Aslı Enver'e benzetildi. İşte Eda Ece'nin son hali...

takvim.com.tr
31.05.2023 21:32 - Son Güncelleme: 31.05.2023 21:32
21 Haziran’da evlenecek olan Eda Ece’den düğün öncesi yeni imaj! Değişimi olay! Aslı Enver sandım Buğrahan Tuncer’in müstakbel eşi...

Eda Ece, 4 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlilik kararı aldı. Nikah masasına oturmak için hazırlıklarını sürdüren çiftin, 20 Haziran'da evleneceği konuşuldu.

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21 Haziran’da evlenecek olan Eda Ece’den düğün öncesi yeni imaj! Değişimi olay! Aslı Enver sandım Buğrahan Tuncer’in müstakbel eşi...

Ancak Ece, nikah tarihinin yanlış bilindiğini dile açıkladı. Eda Ece'nin 20 Haziran'da 33. yaş gününü kutlayacağı ve, 21 Haziran'da nikah masasına oturacağı öğrenildi.

21 Haziran’da evlenecek olan Eda Ece’den düğün öncesi yeni imaj! Değişimi olay! Aslı Enver sandım Buğrahan Tuncer’in müstakbel eşi...

Şevval Sam'ın da sahne alacağı düğünde oyuncunun nikah şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Nar ve Ayşegül Aldinç yapacağı belirtildi.

21 Haziran’da evlenecek olan Eda Ece’den düğün öncesi yeni imaj! Değişimi olay! Aslı Enver sandım Buğrahan Tuncer’in müstakbel eşi...

Düğüne sayılı günler kala ünlü oyuncudan beklenmedik hamle geldi. Ünlü oyuncu, düğün öncesi imaj değiştirdi.

21 Haziran’da evlenecek olan Eda Ece’den düğün öncesi yeni imaj! Değişimi olay! Aslı Enver sandım Buğrahan Tuncer’in müstakbel eşi...

Ece'nin son hali sosyal medyaya damga vururken oyuncu, meslektaşı Aslı Enver'e benzetildi.

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