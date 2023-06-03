Tek bir formülle 36 bedene indi! İşte fazla kilolardan şak diye kurtulmanın çaresi! 1 ayda 10 kilo verdiren Demet Özdemir diyeti!

Oğuzhan Koç'la evlendikten sonra 4 kilo alan Demet Özdemir şimdilerde bekarlığın keyfini çıkartıyor. Kilo aldığını fark ettiği anca acil durum ilan eden Özdemir kilo sorununu bu yöntemle çözdü ve 54 kiloya kadar düştü. 1,7 m boyunda olan oyuncunun fit görünümü çok konuşuluyor. Yaz sezonunun da açılmasıyla bikinili fotoğraflar paylaşan ünlü isim nasıl bu görünüme kavuştuğunu anlattı. 58 kiloya çıkınca işi hemen sıkı tuttu ve tam 4 kilo birden verdi. Peki aralıklı oruç nedir, kimler yapabilir? İşte fazla kilolardan şak diye kurtulmanın kolay yolu...