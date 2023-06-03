Tek bir formülle 36 bedene indi! İşte fazla kilolardan şak diye kurtulmanın çaresi! 1 ayda 10 kilo verdiren Demet Özdemir diyeti!
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, son zamanlarda dikkat çeken zayıflama başarısıyla gündeme oturdu. 31 yaşındaki güzel oyuncu, evli olduğu dönemde aldığı kilolar nedeniyle şikayetçi olmuş ve kilo verme konusunda bir uzmana başvurmuştur. Sonuç olarak, Özdemir'in zayıflama sırrı ve 1 ayda tam 4 kilo verme başarısı ortaya çıkmıştır. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle tanınan Demet Özdemir'in zayıflama sürecinde uyguladığı diyet, merak konusu olmuştur. Özdemir'in diyetisyen tarafından önerilen özel bir beslenme planı ve düzenli egzersiz programıyla kilo verdiği belirtilmiştir. Dikkatle takip edilen diyet programı, sağlıklı beslenmeyi ve aktif bir yaşam tarzını vurgulamaktadır.
Oğuzhan Koç'la evlendikten sonra 4 kilo alan Demet Özdemir şimdilerde bekarlığın keyfini çıkartıyor. Kilo aldığını fark ettiği anca acil durum ilan eden Özdemir kilo sorununu bu yöntemle çözdü ve 54 kiloya kadar düştü. 1,7 m boyunda olan oyuncunun fit görünümü çok konuşuluyor. Yaz sezonunun da açılmasıyla bikinili fotoğraflar paylaşan ünlü isim nasıl bu görünüme kavuştuğunu anlattı. 58 kiloya çıkınca işi hemen sıkı tuttu ve tam 4 kilo birden verdi. Peki aralıklı oruç nedir, kimler yapabilir? İşte fazla kilolardan şak diye kurtulmanın kolay yolu...
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un 8 aylık evliliklerini sonlandırdı. Demet Özdemir de geleneğe uyarak hemen hemen her yeni evli gibi kilo aldı.
31 yaşındaki güzel, beslenme düzeninde de değişikliğe gitti. Demet Özdemir, Hollywood starları arasında başlayan bizim ünlüler arasında da popüler olan 'aralıklı oruç diyeti' yapmaya başladı.
Akşam yemeğini saat 18.00 gibi yedikten sonra sadece sıvı tüketen Demet Özdemir, ertesi gün de kahvaltıyı es geçip öğle saatlerinde yemek yiyor.