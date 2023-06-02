10 yıldır evliler! Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın eşi bakın kim! O da oyuncu çıktı! Serkan Ercan’ın partneri meğer...
İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Nizam Namidar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Serkan Ercan'ın canlandırdığı Menderes karakterinin eşi Nazmiye rolüyle yer alan Boncuk Yılmaz da performansıyla yeni bölüme damga vurdu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edildi. Oyuncunun özellikle eşi merak edilerek "Boncuk Yılmaz kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Yılmaz'ın 10 senedir ünlü oyuncu ile evli olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. Bakın Boncuk Yılmaz'ın sır gibi sakladığı eşi kimmiş...
02.06.2023 21:09 - Son Güncelleme: 02.06.2023 21:09
ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın yeni bölümü izleyici ile buluştu. Dizide Serkan Ercan'ın canlandırdığı Menderes karakterinin eşi Nazmiye rolüyle yer alan Boncuk Yılmaz da performansıyla yeni bölüme damga vurdu.
BONCUK YILMAZ KİMDİR?
Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu OLAN Boncuk Yılmaz, trenle seyahat ederken Ahmet Uluçay ile tanışmasıyla birlikte, 2004 yılında Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmiyle oyunculuğa başladı.