10 yıldır evliler! Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın eşi bakın kim! O da oyuncu çıktı! Serkan Ercan’ın partneri meğer...

Bu filmdeki "Nihal" rolüyle aynı yıl düzenlenen yirmi altıncı SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü"nü alan oyuncu, Kızlar Yurdu, Sıla, Çukur ve Haneler gibi yapımlarda rol aldı.