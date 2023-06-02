35’li Sabriye Şengül yeni imajıyla bambaşka biri! “18’lik genç kız gibi” İşte Survivor Sabriye’nin son hali! Estetiği abartınca...
Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışmadan sonra da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Sabriye Şengül, özellikle değişimiyle çok konuşuldu. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla dikkat çeken Şengül, son yayınladığı pozla bir kez daha gündem oldu. Sosyal medyada "18'lik genç kız gibi", "Eski halinden eser yok" yorumları yapıldı. İşte Sabriye Şengül'ün son hali...
02.06.2023 19:47 - Son Güncelleme: 02.06.2023 19:47
Survivor yarışmasıyla hafızalara kazınan Sabriye Şengül, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül, özellikle geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşuldu.