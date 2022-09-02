Taze gelin Demet Özdemir'den yatak pozu geldi! Şaşaalı gelinliklerinden biriyle sere serpe yatak pozu! Eşi Oğuzhan Koç...
2 gün ertelemeyle 28 Ağustos Pazar günü nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç şu sıralar balayında... Düğünde en çok konuşulan konu 3 gelinlik giyen Demet ve Oğuzhan Koç'un ayakkabısıydı. Demet Özdemir'in gelinlikleri pek çok şeye benzetilirken, taze gelin Demet Instagram'da gelinlikli yatak pozu paylaştı. Demet Özdemir'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
02.09.2022 15:19 - Son Güncelleme: 02.09.2022 15:19
Magazin gündeminde günlerdir konuşulan tek bir konu var. O da Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğünü.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, iki günlük gecikmeyle nikâh masasına oturdu. Çift, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikâh tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a ertelemişti.
3 gelinlik giyen Demet Özdemir'e eşi Oğuzhan Koç, eşi Oğuzhan yaklaşık değeri 860 bin TL olan bir gerdanlık hediye etti.