Demet Akalın İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle'ı hedef aldı: "Çarşaf çarşaf kötülüyorsun, asla Lady Diana olamayacaksın"
Demet Akalın, İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle'ı hedef aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve polemikler kraliçesi olarak adını magazin dünyasına kazımayı başaran şarkıcı Demet Akalın, İngiliz Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle'ın açıklamaları sonrası açtı ağzını yumdu gözünü. "Üzgünüm asla Lady Diana olamayacaksın" diyen Demet Akalın, Meghan Markle hakkında bakın neler söyledi.
POLEMİKLER KRALİÇESİ DEMET BU KEZ MEGHAN'I HEDEF ALDI
Demet Akalın İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle'ı hedef aldı.
İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştikten sonra kraliyet ailesi hakkında yaptıkarı açıklamalarla gündeme gelen Harry ve Meghan, The Cut dergisine konuştu. Yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibidüşen Meghan'a Demet Akalın'dan gelen yorum dikkat çekti.
"Hem kraliyetten kurtulmak istiyor hem de çarşaf çarşaf kraliçeyi kötülüyor. Üzgünüm asla Lady Diana olamayacaksın" diyen Demet Akalın, Meghan Markle'a ateş püskürdü.
Kraliyetten ayrıldıkları günden itibaren verdiği röportajlarda, katıldığı programlarda kraliyet hayatında yaşadığı her bir detayı adeta dünyaya haykıran Meghan Markle yine sarf ettiği zehir zemberek sözlerle dünyanın gündemine oturdu.
Prens Harry ve eşi Meghan Markle ayrılık sonrası sessizliklerini ilk olarak ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajla bozmuştu. Ortalığı kasıp kavuran bu röportajda Markle, kraliyet ailesi üyelerinin kendisine ve oğlu Archie'ye ırkçılık yapmalarından saray çalışanlarının kendisi hakkındaki yalan iddialarına kadar birçok konu hakkında konuşmuştu.