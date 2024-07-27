44'lük Ivana Sert'in oğlu Ateş annesini öpücüklere boğdu! Boyu annesini geçti koca delikanlı oldu

Ivana Sert, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflarda, oğlu Ateş'in kendisini öpücüklere boğduğu anları paylaştı. Annesine olan sevgisini her fırsatta gösteren Ateş, boyu annesini geçerek adeta koca delikanlı oldu. Sert'in takipçileri, bu sevimli anlara kayıtsız kalamadı ve fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Ivana Sert ve oğlu Ateş...
Ivana Sert, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflarda, oğlu Ateş'in kendisini öpücüklere boğduğu anları paylaştı. Annesine olan sevgisini her fırsatta gösteren Ateş, boyu annesini geçerek adeta koca delikanlı oldu. Sert'in takipçileri, bu sevimli anlara kayıtsız kalamadı ve fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Ivana Sert ve oğlu Ateş...
25 Ekim 1979 yılında Sırbıstan Belgrad'da dünyaya gelen Ivana Sert moda denilince akıllara ilk gelen isimler arasında yer alıyor.
2002 yılında Türkiye' ye yerleşen Ivana Sert ve 2004 yılında ünlü iş adamı Yurdal Sert ile hayatını birleştirmişti.