Taze bekar Shakira aldatılmanın acısını çoktan içinden attı! İspanya'da yakışıklı arkadaşıyla yakalandı! Gerard Pique dizlerini dövüyor
12 yıllık sevgilisi Barcelonalı futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılarak dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen ünlü şarkıcı Shakira'ya ikinci şok. Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını açıklayan çiftin aldatma skandalanın yankıları hala sürerken Pique'nin alemi ifşa oldu. İspanyol futbolcu için ihanet iddiaları tazeliğini korurken Shakira, salı günü yakışıklı bir arkadaşı ve oğlu Milan ile İspanya'da sörf yapmaya giden Shakira'nın yüzü gülüyordu.
01.07.2022 12:57 - Son Güncelleme: 01.07.2022 12:57
12 yıl sonra futbolcu Gerard Pique'den şok ayrılığının ardından salı günü yakışıklı bir arkadaşı ve oğlu Milan ile İspanya'da sörf yapmaya giden Shakira'nın yüzü gülüyordu.
SHAKİRA'DAN ŞAŞIRTAN HAMLE
Ünlü şarkıcı, 'ihanet' söylentilerinin ardından oyuncu Chris Evans'ı Instagram'da takibe almıştı. Evans da Shakira'nın takibine vakit kaybetmeden karşılık verince 'aşk' dedikoduları hızla yayılmaya başlamıştı. Ancak dünyaca ünlü şarkıcı, Evans sonrası da durmamış ve birçok erkek ünlüyü takip etmişti.
'EVDEN KOVDU' İDDİASI
İspanyol medyasına göre Pique aldatma olayının ardından Shakira tarafından evden kovulmuş ve birkaç hafta ayrı yaşamıştı.