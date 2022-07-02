Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya birbirine girdi 'namusuma dil uzatanı affetmem' Mektup krizi dallanıp budaklanıyor
Survivor 2022 All-Star'da, Batuhan Karacakaya'nın finale çıkamamasının yankıları hala sürüyor. Final adaylarından biri olarak görülürken, Survivor'ı 3.olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya'nın sevenleri, sosyal medyada adeta çılgına döndü. Acun Ilıcalı'nın Batuhan Karacakaya'ya yazdığı mektubun bunda etkili olduğu iddia edilirken, Karacakaya'nın annesinin paylaşımı ortalığı karıştırmıştı. Bunun üzerine Batuhan da bir paylaşım yapınca Acun Ilıcalı çileden çıktı. İşte detaylar...
Ocak ayında başlayan Survivor All Star'da yaklaşık altı aylık kıyasıya mücadele sona erdi. Sonuç canlı yayında açıklanırken, SMS oylaması sonucu gülen taraf Nisa Bölükbaşı oldu. Bir önceki All Star'da mutlu sona ulaşan Adem Kılıçcı'yı geride bırakan Nisa, iddialı rakipleri arasında sürpriz şekilde şampiyonluk kupasını kaldırdı.
"NİSA'NIN OYU BATUHAN'IN ÜÇ KATI"
Büyük finalin ardından 'Survivor Ekstra' programına katılan Acun Ilıcalı, oylama hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya'nın 'Hakkımız yendi' iddiasına cevap verdi.
Oylamayla ilgili şunu söyleyebilirim; Batuhan'ın hakkı yenmedi. Bunu garanti edebilirim çünkü Nisa, Batuhan'ın üç katına yakın oy aldı. Batuhan'ın annesi 'Hakkımı yendi' diyor, ne hakkı yenmiş? Batuhan'ı severim ama hayatında üç oylamaya girmiş, ikisinde elenmiş. Oğlunun emeğinin çalındığını düşünüyorsa, Nisa'nın oyu Batuhan'ın üç katı. Kim oğlunun hakkını yemiş, neden yesin?
"HER OYLAMADA ELENMİŞSİN"
Sevilen yarışmanın yapımcısı, "Batuhan çok iyi bir yarışmacı ve Survivor'ı bu kadar hırs yapan arkadaşımız aslında hatayı da hırs yapmasında, kafayı 'Birinci olacağım' diye takmasında arasın. Noterden başka bir kurum yok değil mi? Noter sonucu getiriyor ve biz açıklıyoruz. Sen 10 oylamadan galip çıkarsın da burada elenirsin, o zaman biz de 'Burada enteresan bir şey oldu' diyerek inceleriz. Çıktığın oylama yok, her oylamada elenmişsin. Sonra da 'Hakkım yendi' diyorsun" ifadelerini kullandı.
'MEKTUP' CEVABI!
Survivor Batuhan'ın "Benim de bir mektubum var … Bekleyin" mesajına değinen Ilıcalı, "Twitter'dan yazmış. Mektubunu bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz, merak etmesin" dedi.