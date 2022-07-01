Burcu Özberk 'zamanında yolumuza taş koydular' dedi paylaştı! Son dönemde bikinili halleriyle olan olan Burcu Özberk şimdi de...
İlhan Şen'le başrolünü paylaştığı dizinin final yapmasının ardından soluğu önce Bali'de alan Burcu Özberk, şimdi de ülke topraklarındaki tatilin tadını çıkarıyor. Geçtiğimiz günlede tatil fotoğrafları basına yansıya Özberk bu kez Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar gündemde. Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Yıllar sonra kep atan ünlü oyuncu, duygularını takipçileriyle paylaştı.
01.07.2022 10:29 - Son Güncelleme: 01.07.2022 10:29
Son olarak 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide İlhan Şen ile başrol oynayan ve dizisi geçtiğimiz aylarda final yapan Burcu Özberk, soluğu tatilde almıştı. Bali'ye giden güzel oyuncu, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.
"KENDİME ZAMAN AYIRMAK İSTİYORUM"
Tatil dönüşü Etiler'de görüntülen Özberk, yeni bir projeye dahil olup olmayacağı konusunda; "Çalışmak istemiyorum ya" diye cevap vermişti. Oyuncu, bunun üzerine gazetecilerin, "Yorulduğunuz için mi?" diye sormasıyla, "Yok, biraz kendime zaman ayırmak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.