Burcu Özberk ’zamanında yolumuza taş koydular’ dedi paylaştı! Son dönemde bikinili halleriyle olan olan Burcu Özberk şimdi de...

"KENDİME ZAMAN AYIRMAK İSTİYORUM"

Tatil dönüşü Etiler'de görüntülen Özberk, yeni bir projeye dahil olup olmayacağı konusunda; "Çalışmak istemiyorum ya" diye cevap vermişti. Oyuncu, bunun üzerine gazetecilerin, "Yorulduğunuz için mi?" diye sormasıyla, "Yok, biraz kendime zaman ayırmak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.