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Haberler Magazin Taze baba Gökhan Çıra’dan gözdağı! Selin Ciğerci “Anne oldum” deyince Gökhan Çıra’dan jet açıklama geldi: Sakın ama sakın...

Taze baba Gökhan Çıra’dan gözdağı! Selin Ciğerci “Anne oldum” deyince Gökhan Çıra’dan jet açıklama geldi: Sakın ama sakın...

Uzun bir süre aşk yaşayan ve 2019'da nikah masasına oturan Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci, 2021 yılında boşandı. 2022'de tekrar nikah masasına oturan ve kısa bir süre sonra yine boşanan ikiliden Gökhan Çıra, önceki gün baba olduğunu duyurdu. Selin Ciğerci de bugün bir açıklama yaparak çocuğun annesinin kendisi olduğunu söyledi. Ciğerci'nin açıklaması kısa sürede gündem olurken Çıra'dan jet yanıt geldi. İşte "Karşısınız da beni bulursunuz" ifadelerini kullanan Gökhan Çıra'nın o açıklaması...

takvim.com.tr
26.01.2023 22:09 - Son Güncelleme: 26.01.2023 22:09
Taze baba Gökhan Çıra’dan gözdağı! Selin Ciğerci “Anne oldum” deyince Gökhan Çıra’dan jet açıklama geldi: Sakın ama sakın...

Uzun bir süre aşk yaşayan ve 2019'da nikah masasına oturan Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci, 2021 yılında boşandı. Ancak ayrılığa fazla dayanamayan ikili, 2022'de yeniden nikah masasına oturdu. Çiftin bu evliliği de uzun sürmedi ve geçen sene ikinci kez boşandı.

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Taze baba Gökhan Çıra’dan gözdağı! Selin Ciğerci “Anne oldum” deyince Gökhan Çıra’dan jet açıklama geldi: Sakın ama sakın...

Magazin gündeminde günlerce yer alan boşanmandan kısa bir süre sonra Gökhan Çıra, yeni sevgilisi Sedef Bekiroğlu ile görüntülendi. Ancak bir süre sonra başka kadınlara mesaj atıp evine davet ettiği öne sürülen Gökhan Çıra'nın terk edildiği iddiası ortaya atıldı.

Taze baba Gökhan Çıra’dan gözdağı! Selin Ciğerci “Anne oldum” deyince Gökhan Çıra’dan jet açıklama geldi: Sakın ama sakın...

Bekiroğlu ve Çıra birbirlerini takipten de çıkarken Selin Ciğerci, eski kocasının evinden bir paylaşım yaptı. İki kez evlendiği Çıra hakkında "Bütün gezegenler yer değiştirse, Venüs Uranüs ile üst üste binse yine barışmam" diyen Ciğerci'nin eski kocasına dönüp dönmediği merak konusu olurken geçen günlerde bambaşka bir gelişme yaşandı.

Taze baba Gökhan Çıra’dan gözdağı! Selin Ciğerci “Anne oldum” deyince Gökhan Çıra’dan jet açıklama geldi: Sakın ama sakın...

Geçtiğimiz aylarda gizemli sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan ve 20 gün önce evlilik teklifi ettiği dedikoduları yayılan Çıra'dan beklenen fotoğraf geldi. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Çıra, "Evet dedi" notu ile evleneceğini duyurdu.

Taze baba Gökhan Çıra’dan gözdağı! Selin Ciğerci “Anne oldum” deyince Gökhan Çıra’dan jet açıklama geldi: Sakın ama sakın...

Bunun yanı sıra Çıra'nın parmağında da yüzük olması takipçilerinde nişanlandıkları düşüncesini oluşturdu. Gökhan Çıra'nın paylaşımının yankıları henüz bitmemişken ünlü isim yeni bir bomba daha patlattı.

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