Taze baba Gökhan Çıra’dan gözdağı! Selin Ciğerci “Anne oldum” deyince Gökhan Çıra’dan jet açıklama geldi: Sakın ama sakın...
Uzun bir süre aşk yaşayan ve 2019'da nikah masasına oturan Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci, 2021 yılında boşandı. 2022'de tekrar nikah masasına oturan ve kısa bir süre sonra yine boşanan ikiliden Gökhan Çıra, önceki gün baba olduğunu duyurdu. Selin Ciğerci de bugün bir açıklama yaparak çocuğun annesinin kendisi olduğunu söyledi. Ciğerci'nin açıklaması kısa sürede gündem olurken Çıra'dan jet yanıt geldi. İşte "Karşısınız da beni bulursunuz" ifadelerini kullanan Gökhan Çıra'nın o açıklaması...
Uzun bir süre aşk yaşayan ve 2019'da nikah masasına oturan Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci, 2021 yılında boşandı. Ancak ayrılığa fazla dayanamayan ikili, 2022'de yeniden nikah masasına oturdu. Çiftin bu evliliği de uzun sürmedi ve geçen sene ikinci kez boşandı.
Magazin gündeminde günlerce yer alan boşanmandan kısa bir süre sonra Gökhan Çıra, yeni sevgilisi Sedef Bekiroğlu ile görüntülendi. Ancak bir süre sonra başka kadınlara mesaj atıp evine davet ettiği öne sürülen Gökhan Çıra'nın terk edildiği iddiası ortaya atıldı.
Bekiroğlu ve Çıra birbirlerini takipten de çıkarken Selin Ciğerci, eski kocasının evinden bir paylaşım yaptı. İki kez evlendiği Çıra hakkında "Bütün gezegenler yer değiştirse, Venüs Uranüs ile üst üste binse yine barışmam" diyen Ciğerci'nin eski kocasına dönüp dönmediği merak konusu olurken geçen günlerde bambaşka bir gelişme yaşandı.