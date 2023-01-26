Taze baba Gökhan Çıra’dan gözdağı! Selin Ciğerci “Anne oldum” deyince Gökhan Çıra’dan jet açıklama geldi: Sakın ama sakın...

Uzun bir süre aşk yaşayan ve 2019'da nikah masasına oturan Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci, 2021 yılında boşandı. Ancak ayrılığa fazla dayanamayan ikili, 2022'de yeniden nikah masasına oturdu. Çiftin bu evliliği de uzun sürmedi ve geçen sene ikinci kez boşandı.