7 yıl evli kalmışlar! Ayşe Kökçü'nün eski eş bakın kim! En az kendisi kadar ünlü! Üniversite yıllarını paylaşan oyuncu meğer...
1989-2002 yılları arasında ekrana gelen Bizimkiler dizisinde Nazan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ayşe Kökçü, son olarak Yeşilçam'dan uyarlanan Ah Nerede'de rol aldı. Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken oyuncu, son olarak üniversite yıllarında çekilen bir fotoğrafını Instagram'da yayınlayarak gündeme geldi. "Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümü... 1972-73 dönemi" diyerek geçmiş yılları anan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Kökçü'nün 7 yıl ünlü oyuncuyla evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ayşe Kökçü'nün kendisi gibi çok ünlü olan eski eşi hangi oyuncuymuş...
26.01.2023 20:07 - Son Güncelleme: 26.01.2023 20:07
Son olarak Ah Nerede dizisinde rol alan Ayşe Kökçü, 1989-2002 yılları arasında 15 sezon kesintisiz olarak yayınlanan Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Nazan karakteriyle hafızalara kazındı.
Kısa sürede gündem olan paylaşımda Ayşe Kökçü'nün gençlik hali dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tutarken Kökçü'nün hayatı merak konusu oldu.
Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Ayşe Kökçü'nün eski eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.