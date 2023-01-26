12 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Camdaki Kız'ın Emir'i Cemal Hünal'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...
Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Selma Ergeç, Enis Arıkan'ın yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Emir karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cemal Hünal, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 46 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldız oyuncusuyla 12 yıldır evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Cemal Hünal'ın kendisi gibi ünlü olan oyuncu eşi kim...
26.01.2023 23:08 - Son Güncelleme: 26.01.2023 23:08
Camdaki Kız dizisinde Emir karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cemal Hünal, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
CEMAL HÜNER KİMDİR?
2007 yılında "Ulak" filmi ile başladığı sinema kariyerine başlayan Cemal Hünal, Çağan Irmak imzalı 2008 yılında çekilen ve Melis Birkan ile başrolünü paylaştığı "Issız Adam" filmiyle tanındı.