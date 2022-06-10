Hakan Altun’un babası bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı Sibel Can’ın romantik partneri meğer kendisinden de ünlü ismin oğluymuş...
Hakan Altun'un babası bakın kim çıktı! Ağlamak Yok Yüreğim, Duyanlara Duymayanlara, Hani Bekleyecektin ve daha niceleriyle hafızalara kazınan Hakan Altun, güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Şimdilerde sunuculuğunu Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programıyla izleyici karşısına çıkan Altun, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Ebru Gündeş, Seray Sever, İclal Aydın ve Gonca Vuslateri gibi isimlerle yaşadığı aşklarla bir dönem magazin manşetlerini süsleyen şarkıcı, şimdi ise ailesiyle çok konuşuldu. Altun'un 4 yıl önce vefat eden merhum babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar çok şaşırdı. İşte Hakan Altun'un kendisinden de ünlü olan babası...
10.06.2022 23:23 - Son Güncelleme: 10.06.2022 23:23
HAKAN ALTUN KİMDİR?
13 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ve aslen Siirtli olan Hakan Altun, 1994 yılında, Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda çalıştı. 1997'de vatani görevini yapmak için askere giden sanatçı, burada besteci yönünü keşfetti.
Ebru Gündeş, Seray Sever, İclal Aydın ve Gonca Vuslateri gibi isimlerle yaşadığı aşklarla bir dönem magazin manşetlerini süsleyen şarkıcı, şimdi ise ailesiyle çok konuşuldu.