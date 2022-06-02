Taze anne Hande Soral’ın paylaşımı kalpleri ısırttı! İsmail Demirci’nin minik oğlu Ali’ye bakın! Sosyal medyada ilgi odağı oldu
Taze anne Hande Soral'ın paylaşımı kalpleri ısırttı! Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Ümit karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Hande Soral, geçen günlerde oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. 2017 yılında nikah masasına oturduğu İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, doğum sonrası eşi ve bebeğiyle verdiği aile bozunu "Hoş geldin oğlum" notuyla yayınlamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Soral, minik bebeğiyle yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve Ali sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Hande Soral'ın kalpleri ısıtan o paylaşımı...
02.06.2022 18:28 - Son Güncelleme: 02.06.2022 18:34
Ünlü oyuncu Hande Soral, 2017'de meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçen aylarda ise sosyal medyada müjdeli haberi vererek bebek beklediklerini açıklamıştı.