Tanımak imkansız! Estetiğin dozunu kaçıran Petek Dinçöz hem son hali hem iddialı görüntüleriyle olay! Havuz başında öpücüklere boğdu
Asıl adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyerek kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Şarkılarının yanı sıra klipleriyle de bir döneme damga vuran Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih etmişti. Kısa bir süre önce boşanan ünlü şarkıcı, oğlu İrfan Aslan'ın eğitimi için Miami'ye taşınma kararı olmuş ve bu hamlesinden sonra hakkında çıkan haberlerle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Dinçöz, Instagram'daki son görüntüleriyle yine gündem oldu. Havuz başındaki görüntülerini yayınlayan ünlü şarkıcı hem son hali hem de iddialı pozlarıyla olay oldu. Dinçöz için "Tanıyamadım", "Bu sen olmazsın", "Her halin güzel" yorumları yapıldı. İşte Petek Dinçöz'ün sosyal medyaya damga vuran son hali ve iddialı o paylaşımı...
02.06.2022 19:24 - Son Güncelleme: 02.06.2022 19:24
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında derece girdi ve ardından mankenlik kariyerine başladı.
Şarkıcılık yönüyle ön plana çıkan ve döneme damga vuran şarkılara imza atan Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih etmişti.