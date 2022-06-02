Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’dan ’ben de burdayım’ pozları! Fizik boy pos her şey tam ’annesinin kızı’

İŞTE TANIŞMA HİKAYELERİ

Şoray'ın anlattığına göre Cihan Ünal ile tanışma öyküsü ise şöyle:



"Türkan Şoray, önce Kral Lear oyununda, sonra 4. Murat dizisinde gördüğü Cihan Ünal ile 1983 yılında Pera Palas'ta "Seni Seviyorum" adlı filmininin çekimlerinden önce tanışmak ister. Çünkü Şoray'a göre 'duygusal bir filmde oynamak için karşısındaki oyuncunun duygularını öğrenmesi' gerekmiştir. Şoray ve Cihan Ünal, ilk kez Pera Palas'ta konuşmaya başlarlar ve ardından 'Seni Seviyorum'un diğer sahnelerini çekmek için Bodrum'a giderler. İkilinin aşkı ise Mine filminin çekimlerinde başlar."