Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan 'ben de burdayım' pozları! Fizik boy pos her şey tam 'annesinin kızı'
Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı güzeli Türkan Şoray'ın 183 ylında Cihan Ünal ile yaptığı evlilikten olan kızı Yağmur Ünal son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Anne ve babasının aksine kamera arkasında olmayı tercih eden Yağmur Ünal, sık sık kendisine magazin gündeminde yer buluyor. 37 yaşında Yağmur Ünal dekolteli ve minili pozlarıyla olay yaratmayı başardı. İşte başta Yağmur Ünal olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
Yeşilçam'un usta oyuncusu Türkan Şoray ve meslektaşı Cihan Ünal, 1983 yılında hayatını birleştirdi. Dizi setinde tanışıp aşık olan çiftin mutlulu kısa süre içinde bebekle taçlandı. Türkan Şoray ve Cihan Ünal, 21 Ekim 1985 tarihinde kızları Yağmur'u kucağına aldı.
CİHAN ÜNAL - TÜRKAN ŞORAY AŞKI
Cihan Ünal'ın hayatına ilişkin bilgileri araştıran seyirciler, şaşırtan bir gerçekle karşılaşıyor. Ünal, bir zamanlar Yeşilçam'ın "Sultan"ı ile evli, bir de kızı bulunuyor. Mine filminin setinde dönemin karizmatik oyuncusu Cihan Ünal ile tanışan ve büyük bir aşkla evlenen Türkan Şoray, Yağmur adında bir kız çocuğu dünyaya getirerek bu aşkı taçlandırdı.
"KARIMDAN BAŞKASINI ÖPMEM"
Usta oyuncu Ünal, aldığı bir kararla gündeme gelmişti. Ünal, artık Türkan Şoray dışında yer aldığı filmlerde başka kimseyi öpmeyecek, yalnızca Şoray'ı öpecekti. Cihan Ünal ile yaklaşık 3 yıl kadar evli kalan Türkan Şoray, eşinden ayrıldıktan sonra tekrar Rüçhan'la oturdukları villaya geri döndü.
İŞTE TANIŞMA HİKAYELERİ
Şoray'ın anlattığına göre Cihan Ünal ile tanışma öyküsü ise şöyle:
"Türkan Şoray, önce Kral Lear oyununda, sonra 4. Murat dizisinde gördüğü Cihan Ünal ile 1983 yılında Pera Palas'ta "Seni Seviyorum" adlı filmininin çekimlerinden önce tanışmak ister. Çünkü Şoray'a göre 'duygusal bir filmde oynamak için karşısındaki oyuncunun duygularını öğrenmesi' gerekmiştir. Şoray ve Cihan Ünal, ilk kez Pera Palas'ta konuşmaya başlarlar ve ardından 'Seni Seviyorum'un diğer sahnelerini çekmek için Bodrum'a giderler. İkilinin aşkı ise Mine filminin çekimlerinde başlar."
Yalnız Kurt'un 'Kumandan Davut'u Cihan Ünal'ın kızlarını görmeye hazır mısınız? İşte başta Cihan Ünal olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...