RAMAZAN İMSAKİYE
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Tavşan katliamına 5 dakikalık protesto! Gamze Erçel ve Özlem Ada Şahin para olunca çabuk döndüler

Humane Society of the United States, hayvanlara deney adı altında işkence edilmesine dikkat çeken bir video yayınladı. Herkesin yüreğini burkan video, Türkiye'de de paylaşım rekorları kırdı. Hayvan deneylerinde kullanılan sevimli bir tavşanın konu edildiği belgeseli sosyal medya fenomenleri de paylaşmadan edemedi. Ancak işin içine para girince hayvan sevgileri 5 dakikada bitti.

17.04.2021 07:02 - Son Güncelleme: 17.04.2021 07:02
Tavşan katliamına 5 dakikalık protesto! Gamze Erçel ve Özlem Ada Şahin para olunca çabuk döndüler

Humane Society of the United States, hayvanlara deney adı altında işkence edilmesine dikkat çeken bir video yayınladı. Herkesin yüreğini burkan video, Türkiye'de de paylaşım rekorları kırdı.

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Tavşan katliamına 5 dakikalık protesto! Gamze Erçel ve Özlem Ada Şahin para olunca çabuk döndüler

Hayvan deneylerinde kullanılan sevimli bir tavşanın konu edildiği belgeseli sosyal medya fenomenleri de paylaşmadan edemedi. Ancak işin içine para girince hayvan sevgileri 5 dakikada bitti.

Tavşan katliamına 5 dakikalık protesto! Gamze Erçel ve Özlem Ada Şahin para olunca çabuk döndüler

Hayatımıza Hande Erçel kontenjanından dahil olan güzel oyuncunun ablası Gamze Erçel, sahte duyarlılığın kitabını yazdı!

Tavşan katliamına 5 dakikalık protesto! Gamze Erçel ve Özlem Ada Şahin para olunca çabuk döndüler

Evinde de kedi ve köpeği olan 29 yaşındaki fenomen, dün yürek burkan Ralph'in hikayesini anlatan belgeseli "İzleyin" diyerek paylaştı.

Tavşan katliamına 5 dakikalık protesto! Gamze Erçel ve Özlem Ada Şahin para olunca çabuk döndüler

Ancak anlaşılan kendisi belgeseli izlemeyen Gamze Erçel, bu paylaşımından birkaç dakika sonra Maybelline marka rujunun reklamını yapıp cebini doldurmaya çalıştı.