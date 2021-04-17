Tavşan katliamına 5 dakikalık protesto! Gamze Erçel ve Özlem Ada Şahin para olunca çabuk döndüler
Humane Society of the United States, hayvanlara deney adı altında işkence edilmesine dikkat çeken bir video yayınladı. Herkesin yüreğini burkan video, Türkiye'de de paylaşım rekorları kırdı. Hayvan deneylerinde kullanılan sevimli bir tavşanın konu edildiği belgeseli sosyal medya fenomenleri de paylaşmadan edemedi. Ancak işin içine para girince hayvan sevgileri 5 dakikada bitti.
17.04.2021 07:02
- Son Güncelleme: 17.04.2021 07:02