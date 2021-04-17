Cem Yılmaz yine bildiğiniz gibi! Bir yeni oyuncağı daha koleksiyonuna kattı görenler bir daha baktı! Dudak uçuklatan cinsten

Geçtiğimiz yaza oyuncu Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı aşka damgasını vuran Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'la girdiği polemikle gündeme gelmişti. Cem Yılmaz bu kez bambaşka bir konuyla gündemde. Garajında milyonluk araçları bulunan komedyen Cem Yılmaz, koleksiyonuna iki son model spor otomobil daha kattı. Cem Yılmaz, önceki gün Etiler'de markette görüntülendi. Kendi alışverişini kendisi yapan komedyen, çıkışta yeni aldığı lüks aracı ile ilk kez görüntülendi.

17.04.2021 09:19 - Son Güncelleme: 17.04.2021 09:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





