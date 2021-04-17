Cem Yılmaz yine bildiğiniz gibi! Bir yeni oyuncağı daha koleksiyonuna kattı görenler bir daha baktı! Dudak uçuklatan cinsten
Geçtiğimiz yaza oyuncu Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı aşka damgasını vuran Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'la girdiği polemikle gündeme gelmişti. Cem Yılmaz bu kez bambaşka bir konuyla gündemde. Garajında milyonluk araçları bulunan komedyen Cem Yılmaz, koleksiyonuna iki son model spor otomobil daha kattı. Cem Yılmaz, önceki gün Etiler'de markette görüntülendi. Kendi alışverişini kendisi yapan komedyen, çıkışta yeni aldığı lüks aracı ile ilk kez görüntülendi.
17.04.2021 09:19
- Son Güncelleme: 17.04.2021 09:20
Lüks otomobillere tutkusuyla bilinen Cem Yılmaz, Etiler'de objektiflere takıldı.
Ünlü oyuncu, 4 milyon 300 bin TL değerindeki yeni aracını ilk kez görücüye çıkardı.
Şarkıcı Demet Akalın'ın kızı Hira'nın TikTok hesabından 7 bin TL kaybetmesini diline dolayan Yılmaz'ın, "Benim çocuğum iki sene önce 6 bin TL kaybetmişti. Allah'tan benimki biraz daha zekiymiş" dediği iddia edilmişti.
Usta komedyen, "Ben öyle bir şey söylemedim, kim diyor bunları?" açıklamasını yaptı. Gösterisinde bu cümleleri kurduğunu söyleyen muhabirlere tepki gösteren Yılmaz, "Tamam söyledim, evet" diyerek oradan ayrıldı.
Yanına gelerek kendisine peçete satmak isteyen çocukları tersleyen Yılmaz'ın, kapısını açarak rica eden çocuklara da kızması dikkat çekti.