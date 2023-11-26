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7 yıllık eşini aldattığı konuşuluyordu! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal cephesinde flaş gelişme! Dosta düşmana böyle duyurdular

7 yıllık eşini aldattığı konuşuluyordu! Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal ile 2016 yılında evlendi. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçen günlerde herkesi şoke eden ihanet iddiasıyla gündem oldu. İddianın ardından ünlü çiftten peş peşe hamleler geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 09:23 Güncelleme 26 Kasım 2023, 09:29
7 yıllık eşini aldattığı konuşuluyordu! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal cephesinde flaş gelişme! Dosta düşmana böyle duyurdular 1

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Lalin ile Leyla adlarında iki evladı oldu.

7 yıllık eşini aldattığı konuşuluyordu! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal cephesinde flaş gelişme! Dosta düşmana böyle duyurdular 2

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçen günlerde herkesi şoke eden ihanet iddiasıyla gündeme geldi.

7 yıllık eşini aldattığı konuşuluyordu! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal cephesinde flaş gelişme! Dosta düşmana böyle duyurdular 3

Kenan İmirzalıoğlu'nun yedi yıllık eşi Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

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