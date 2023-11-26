7 yıllık eşini aldattığı konuşuluyordu! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal cephesinde flaş gelişme! Dosta düşmana böyle duyurdular

7 yıllık eşini aldattığı konuşuluyordu! Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal ile 2016 yılında evlendi. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçen günlerde herkesi şoke eden ihanet iddiasıyla gündem oldu. İddianın ardından ünlü çiftten peş peşe hamleler geldi. İşte detaylar...