Tası tarağı toplayıp Milas'a yerleşmişti! Özlem Tekin'in kameraları görünce eli ayağı birbirine girdi! Tek eğlencesi köy kahvesi
Yıllarca müzik camiasında marjinal tarzıyla çok sevilen Özlem Tekin, 2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti. O gün bugündür köy hayatını sürdüren Özlem Tekin, önceki gün evinin önünde görüntülendi. Tekin, habercileri karşısında görünce anlamsız bir paniğe kapıldı. İşte Özlem Tekin'in panik anları...
23.07.2022 09:37 - Son Güncelleme: 23.07.2022 09:37
Beş sene önce Muğla'nın Milas ilçesine bağlı bir köye yerleşen Özlem Tekin, çiftliğinin keyfini sürüyor. 30 dönüm arazi üzerinde çiftlik hayatı yaşayan şarkıcı, organik tarıma merak sardı.
Şehirden bir hayli uzakta olan 49 yaşındaki şarkıcı, köpekleri ve ekip biçtiği organik sebzeleriyle zaman geçiriyor. Eski rockçı evinin temizliğini de kendisi yapıyor. Özlem Tekin gün boyunca şalvar ve terlikle dolaşıyor.
KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARI DA VAR
Geçtiğimiz aylarda görüntülenen Özlem Tekin'in çiftliğinin hemen yanında küçükbaş hayvanların olduğu görüldü.