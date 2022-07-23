16 yıldan sonra Mesut komiserliğe veda ediyor! Arka Sokaklar’dan ayrılacak olan Şevket Çoruh’un eşi çıka çıka bakın kim çıktı!

15 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde kesintisiz olarak Mesut komiser karakterini canlandırıyor Şevket Çoruh. Dizinin sorunlu karakterlerinden biri olan Mesut komiserle özdeşleşti adeta. Önceki gün ortaya atılan bir iddia ise gündeme bomba gibi düştü. İddiada Şevket Çoruh'un 16 yılın ardından Arka Sokaklar'a veda edeceği iddia edildi. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak Şevket Çoruh iddianın ardından günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Hakkında en çok merak edilenlerden biri de eşi oldu. Bakın Şevket Çoruh'un eşi kimmiş.