16 yıldan sonra Mesut komiserliğe veda ediyor! Arka Sokaklar'dan ayrılacak olan Şevket Çoruh'un eşi çıka çıka bakın kim çıktı!
Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin ve Şevket Çoruh'un yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, yeni sezonda da izleyici karşısına çıkacak. 2006 yılından bu yana yayınlanan dizi hakkında çok konuşulacak bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.
15 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde kesintisiz olarak Mesut komiser karakterini canlandırıyor Şevket Çoruh. Dizinin sorunlu karakterlerinden biri olan Mesut komiserle özdeşleşti adeta. Önceki gün ortaya atılan bir iddia ise gündeme bomba gibi düştü. İddiada Şevket Çoruh'un 16 yılın ardından Arka Sokaklar'a veda edeceği iddia edildi. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak Şevket Çoruh iddianın ardından günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Hakkında en çok merak edilenlerden biri de eşi oldu. Bakın Şevket Çoruh'un eşi kimmiş.
Şevket Çoruh'un 16 sezondur kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılma kararı aldığını ileri sürüldü. Konu hakkında ise henüz resmi bir açıklama yok.
Haberin ardından Şevket Çoruh günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Hakkında araştırma yapanlarsa en çok eşinin kim olduğunu merak etti. İşte başta Şevket Çoruh olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.