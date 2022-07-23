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Haberler Magazin 16 yıldan sonra Mesut komiserliğe veda ediyor! Arka Sokaklar'dan ayrılacak olan Şevket Çoruh'un eşi çıka çıka bakın kim çıktı!

16 yıldan sonra Mesut komiserliğe veda ediyor! Arka Sokaklar'dan ayrılacak olan Şevket Çoruh'un eşi çıka çıka bakın kim çıktı!

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin ve Şevket Çoruh'un yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, yeni sezonda da izleyici karşısına çıkacak. 2006 yılından bu yana yayınlanan dizi hakkında çok konuşulacak bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

23.07.2022 10:05 - Son Güncelleme: 23.07.2022 10:05
16 yıldan sonra Mesut komiserliğe veda ediyor! Arka Sokaklar’dan ayrılacak olan Şevket Çoruh’un eşi çıka çıka bakın kim çıktı!

15 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde kesintisiz olarak Mesut komiser karakterini canlandırıyor Şevket Çoruh. Dizinin sorunlu karakterlerinden biri olan Mesut komiserle özdeşleşti adeta. Önceki gün ortaya atılan bir iddia ise gündeme bomba gibi düştü. İddiada Şevket Çoruh'un 16 yılın ardından Arka Sokaklar'a veda edeceği iddia edildi. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak Şevket Çoruh iddianın ardından günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Hakkında en çok merak edilenlerden biri de eşi oldu. Bakın Şevket Çoruh'un eşi kimmiş.

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16 yıldan sonra Mesut komiserliğe veda ediyor! Arka Sokaklar’dan ayrılacak olan Şevket Çoruh’un eşi çıka çıka bakın kim çıktı!

Şevket Çoruh'un 16 sezondur kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılma kararı aldığını ileri sürüldü. Konu hakkında ise henüz resmi bir açıklama yok.

16 yıldan sonra Mesut komiserliğe veda ediyor! Arka Sokaklar’dan ayrılacak olan Şevket Çoruh’un eşi çıka çıka bakın kim çıktı!

Haberin ardından Şevket Çoruh günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Hakkında araştırma yapanlarsa en çok eşinin kim olduğunu merak etti. İşte başta Şevket Çoruh olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

16 yıldan sonra Mesut komiserliğe veda ediyor! Arka Sokaklar’dan ayrılacak olan Şevket Çoruh’un eşi çıka çıka bakın kim çıktı!

ÜNLÜLERİN EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

BÜLENT POLAT

Bülent Polat öğretmen Duygu Şenoğlu ile evli.

16 yıldan sonra Mesut komiserliğe veda ediyor! Arka Sokaklar’dan ayrılacak olan Şevket Çoruh’un eşi çıka çıka bakın kim çıktı!

"HAYATIMIN KADINIYLA EVLENDİM"

Bülent Polat'ın nikah kıyıldıktan sonra çekilen bu görüntüsü çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, nikah sonrası davetlilere şöyle seslendi. "Hepiniz çıkıp göbek atın, kurtlarınızı dökün. Çünkü ben hayatımın kadınıyla evlendim." demişti.

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