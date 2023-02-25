Tası tarağı toplayıp Kısmetse Olur'dan kaçmışlardı! Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir gerçekleri ortaya döktü "Adım başkasıyla geçiriliyordu zorbalık..."

Maalesef geçerli bir mazeretleri olmadığı halde çekime katılmayacaklarını bildiren Tolga ve Aybüke, yarışma kuralları gereği diskalifiye edilmişlerdir. Kurallar en başından beri herkes için eşit ve geçerlidir. Ancak biliyoruz ki bu çok ama çok zor bir yarışma, yıpratan bir yarışma. Bu nedenle gitmek isteyene izin veriyoruz.